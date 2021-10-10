Ця корисна звичка зробить тебе популярнішим у Tinder

Думаєш, Tinder – правильне фото профілю й ідеальна вступна фраза? Почасти ти правий, адже ці речі, безумовно, впливають на вибір панянок. Однак є дещо інше, що робить тебе ще привабливішим у додатках для знайомств. І хороша новина: є велика ймовірність, що ти володієш цією рисою.

Виявилося, є одна риса, яка притягує жінок. І, якщо ти регулярно заглядаєш до нас, то є висока ймовірність, що нею ти вже володієш.

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Що зробить тебе успішнішим у Tinder

Ймовірність того, що на твою анкету перейдуть, збільшується на 50%, якщо у твоєму профілі вказано, що ти займаєшся спортом.

Портал Golf Support провів невеликий експеримент, щоб з'ясувати, як спортивна майстерність впливає на твої шанси на побачення. Звичайно, їм також було цікаво, які види спорту підвищують ці шанси. Тож портал створив чоловічий і жіночий профіль у Tinder і змінив тільки вид спорту в їхній біографії. З кожним профілем дослідники свайпали вправо 200 випадкових людей. Після кожної зміни в біографії вони чекали кілька днів, щоб глянути, що станеться.

Результати спостереження

Коли в біографії профілів не було жодного виду спорту, вони збігалися усього 57 разів. Натомість "спортивні профілі" можуть нараховувати в середньому 94,2 матчу. Причому безперечними фаворитами є регбі, силові тренування та гольф. Оскільки дослідження проводив інтернет-магазин, пов'язаний з гольфом, то до його потрапляння у рейтинг ми ставимося з долею скепсису.



Спортивні профілі мають удвічі вищі шанси на успіх / Фото Unsplash

Тож ми звернули увагу на інше дослідження, проведене самим Tinder після Олімпійських ігор у 2016 році. Виявилося, що найпопулярнішими були саме професійні тенісисти. Замикають трійку силові тренування та гімнастика. А от гольф не увійшов і до шістки найкращих.

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Хай там що, але ми рекомендуємо тобі серйозно замислитися над своєю фізичною активністю. Вона не лише позитивно вплине на твою зовнішність, а й підвищить шанси на успіх серед жінок. Воно й не дивно, адже кожна хоче бачити поруч з собою сильного та здорового чоловіка. Усе просто!