Ця звичка здатна зруйнувати навіть найщасливіші стосунки

Стосунки – надзвичайно тендітна субстанція. Тож не дивно, що достатньо усього однієї помилки, щоб зруйнувати їх. Ну, гаразд, ми трохи перебільшуємо. Але було б несправедливо оминути увагою одну звичку, яка дійсно може поставити хрест на всьому, що об'єднувало вас.

Виявляється, є одна не надто позитивна звичка, яка здатна зруйнувати навіть найщасливіші стосунки. І саме на ній ми загостримо нашу увагу. Усе для того, щоб ти позбувся її раз і назавжди.

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Ця звичка здатна зруйнувати стосунки

Мовиться про звичку критикувати. Ти, наприклад, можеш обурено вичитувати кохану через непомитий посуд, розкидану білизну по дому або ж волосся у душі. Але, будемо відвертими, це не принесе жодної користі вашим стосункам.

На перший погляд, без цього не може проіснувати жодна пара. Адже побут нікого не щадить та здатний звести до нуля романтику. Але експертка зі стосунків Гарріет Лернер переконана, що відмова від подібних наїздів – ключ до успіху, який дозволить зберегти пари.

Чому виникає критика

Більшість критики виникає через дефіцит спілкування. Якщо твоя кохана просить тебе про щось, а ти не слухаєш, зрештою це стає ще більшою проблемою з часом. Тож не дивно, що з часом ти регулярно стикатимешся з критикою у свою сторону.

Що ж тоді робити, щоб уникнути критики? Для початку ти повинен слухати. Так, ти не повіриш, але це чи не найважливіший елемент щасливих стосунків. Лернер каже, що потрібно також внести певну корективу: критика, якщо вона є, має бути конструктивною.



Намагайтеся обговорювати все, що вас турбує / Фото Priscilla Du Preez

Спробуй пояснити партнерці, в чому проблема і чому це змушує тебе відчувати дискомфорт. Підкресли, що проблема в тому, що це впливає на тебе, а не в тому, що твоя кохана в чомусь винна.

Важливо зрозуміти, що розмова завжди має відбуватися у спокійному тоні, без гніву та підвищення голосу. І ще Лернер рекомендує парі виробити певні правила, яких дотримуватимуться двоє. Звичайно ж, може бути місце для кроків вліво або вправо. Але і тут потрібно робити все так, щоб ніхто з вас не почувався ображеним.

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Що б не було між вами, надзвичайно важливо обговорювати геть усе. Це дозволить знизити градус напруги, а також не накопичувати незадоволення. А критику, будь ласка, залишай для фільмів, які ти переглянув у кіно. І буде вам обом щастя!