Українка Аліна Байкова розбурхала мережу спокусливими фото у купальнику

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Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Аліною Байковою в інстаграмі. І було б гріх цього не робити, адже сексуальна українська модель регулярно ділиться гарячими фото. Цього разу красуня виклала кадри, на яких позує у купальнику під час відпочинку.