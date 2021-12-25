Українка Наталія Гоцій розбурхала мережу спокусливими фото у купальнику
Джерело:інстаграм Наталії Гоцій
Модель Наталія Гоцій – справжня красуня. А ще вона захоплює кожного свого підписника гарячими фото, які регулярно публікує в мережі. Цього разу саме такими кадрами ми поділимося з тобою.
На своїй сторінці в інстаграмі Наталія Гоцій опублікувала серію спокусливих кадрів. На них українська модель позує у купальнику з леопардовим принтом. І, будемо відвертими, світлини красуні не на жарт розбурхали не лише її підписників, а й нас.
Варте уваги Червоний чи синій: Nemiroff створила авторські коктейлі до повернення Матриці
"Просто опанувала VSCO app", – написала вона жартома під постом.
Яку б програму модель не опанувала, ми дуже тішимося, коли на її сторінці з'являються подібні фото. Тож не дивно, що підписники буквально засипали її лайками, а також коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Красунька";
- "Ідеальна. Поставлю собі на заставку";
- "Загадаю собі на Новий рік таке тіло";
- "Бездоганна крихітка";
- "Ну нічого собі";
- "Ти просто приклад для мене";
- "Така красива";
- "Яка ти сексуальна";
- "Фігура просто вогонь";
- "Символ XXI століття";
- "Ох же ж невгамовна";
- "Просто ідеальна фігура".
Спокуслива фігура Наталії Гоцій розбурхала мережу / Фото з інстаграму Гоцій
Спокуслива фігура Наталії Гоцій розбурхала мережу / Фото з інстаграму Гоцій
Спокуслива фігура Наталії Гоцій розбурхала мережу / Фото з інстаграму Гоцій
Тобі сподобається Даша Астаф'єва у білизні знялася у товаристві гусей: спокусливі фото співачки
Слідкувати за Наталією Гоцій в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на неї. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто милуватиметься гарячими фото української моделі.