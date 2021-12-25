Українка Наталія Гоцій розбурхала мережу спокусливими фото у купальнику

25 грудня 2021 , 01:29
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Джерело:

інстаграм Наталії Гоцій

Модель Наталія Гоцій – справжня красуня. А ще вона захоплює кожного свого підписника гарячими фото, які регулярно публікує в мережі. Цього разу саме такими кадрами ми поділимося з тобою.

На своїй сторінці в інстаграмі Наталія Гоцій опублікувала серію спокусливих кадрів. На них українська модель позує у купальнику з леопардовим принтом. І, будемо відвертими, світлини красуні не на жарт розбурхали не лише її підписників, а й нас.

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"Просто опанувала VSCO app", – написала вона жартома під постом.

Яку б програму модель не опанувала, ми дуже тішимося, коли на її сторінці з'являються подібні фото. Тож не дивно, що підписники буквально засипали її лайками, а також коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Красунька";
  • "Ідеальна. Поставлю собі на заставку";
  • "Загадаю собі на Новий рік таке тіло";
  • "Бездоганна крихітка";
  • "Ну нічого собі";
  • "Ти просто приклад для мене";
  • "Така красива";
  • "Яка ти сексуальна";
  • "Фігура просто вогонь";
  • "Символ XXI століття";
  • "Ох же ж невгамовна";
  • "Просто ідеальна фігура".


Спокуслива фігура Наталії Гоцій розбурхала мережу / Фото з інстаграму Гоцій


Спокуслива фігура Наталії Гоцій розбурхала мережу / Фото з інстаграму Гоцій


Спокуслива фігура Наталії Гоцій розбурхала мережу / Фото з інстаграму Гоцій

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Слідкувати за Наталією Гоцій в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на неї. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто милуватиметься гарячими фото української моделі.

Автор: Назарій Лазур