От цього разу вона, наприклад, поділилася серією спокусливих кадрів, зроблених біля води. На світлинах Даша Астаф'єва позує в еротичній спідній білизні в товаристві гусей.

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І хоч кадри зроблені ще восени, це не заважає нам милуватися ними вже і зараз. Вони не лише добряче зігрівають у ці люті морози, а й неабияк підіймають настрій. Тож не дивно, що співачку буквально засипали лайками та компліментами. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка гарна дівчина";

"Ти просто неймовірна";

"Бережіть сідниці. Гуси, вони такі";

"Шикарна";

"Справжня богиня";

"Спокусила гусей".



Гарячі фото Даші Астаф'євої розбурхали мережу / Фото з інстаграму Астаф'євої



Гарячі фото Даші Астаф'євої розбурхали мережу / Фото з інстаграму Астаф'євої

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Зізнаємося, нам ці світлини співачки дуже і дуже подобаються. Тож ми не лише поставили їй лайк, а й закликаємо тебе зробити те саме. Якщо ж ти досі не підписаний на Дашу Астаф'єву, то, на нашу думку, це найкраща нагода. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто милуватиметься гарячими фото красуні.