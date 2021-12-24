От цього разу вона, наприклад, поділилася серією спокусливих кадрів, зроблених біля води. На світлинах Даша Астаф'єва позує в еротичній спідній білизні в товаристві гусей.
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І хоч кадри зроблені ще восени, це не заважає нам милуватися ними вже і зараз. Вони не лише добряче зігрівають у ці люті морози, а й неабияк підіймають настрій. Тож не дивно, що співачку буквально засипали лайками та компліментами. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка гарна дівчина";
- "Ти просто неймовірна";
- "Бережіть сідниці. Гуси, вони такі";
- "Шикарна";
- "Справжня богиня";
- "Спокусила гусей".
Гарячі фото Даші Астаф'євої розбурхали мережу / Фото з інстаграму Астаф'євої
Гарячі фото Даші Астаф'євої розбурхали мережу / Фото з інстаграму Астаф'євої
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Зізнаємося, нам ці світлини співачки дуже і дуже подобаються. Тож ми не лише поставили їй лайк, а й закликаємо тебе зробити те саме. Якщо ж ти досі не підписаний на Дашу Астаф'єву, то, на нашу думку, це найкраща нагода. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто милуватиметься гарячими фото красуні.