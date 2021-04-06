Забудь нарешті про спальню: у цьому місці жінки люблять займатися сексом найбільше

Хороший секс і одноманітність не мають нічого спільного. Тож, якщо ти хочеш вразити свою партнерку, потрібно нарешті виходити за рамки. Для цього можна вивчати нові секс-пози або її ерогенні зони. Або ж вибратися нарешті за межі спальні, щоб отримати ще більше задоволення від сексу.

Якщо вірити опитуванню, проведеному Sleep Cupid, жінки віддають перевагу сексу далеко не у спальні. 3000 респонденток відповіли на просте питання: "Де б ви хотіли зайнятися сексом?". Спойлер: це не кухня та навіть не ванна.

Варте уваги 4 види національного сексу: найцікавіше про французів та італійців

Жінки віддають перевагу екстриму

Виявилося, найбільше жінкам подобається займатися сексом на сходах. Ми, на жаль, не знаємо, чому саме сходи посіли перше місце. Можливо тому, що вони дозволяють креативніше підійти до самого процесу, а також продемонструвати свої акробатичні здібності.



Найбільше жінкам подобається займатися сексом на сходах / Фото Unsplash

Головне – не вибирати для цього сходи власного під'їзду. Виняток можна зробити лише в тому випадку, якщо ви удвох шалено обожнюєте екстрим.

На другій позиції – секс на пляжі. І у цьому випадку ми зовсім не здивовані. Відпочинок на морі – те, що обожнюють майже всі. І гріх не поєднати приємне з ще приємнішим. Але тут варто пам'ятати про те, що секс на пляжі лише у фільмах такий класний і приємний. А ще ми рекомендуємо вивчити закони та правила країни, в якій ви плануєте таку авантюру. Це необхідно для того, щоб через пориви пристрасті не довелося платити шалений штраф.



Секс на пляжі – не менш поширена жіноча фантазія / Фото Unsplash

Третя позиція за сексом у публічному місці. У цю категорію також входять масштабні заходи. Щоправда, їх зараз уявити собі надзвичайно складно. Шанси погуляти на великому весіллі у нас незначні. Але на олівець ми цей пункт узяли.

Що стосується офісів, то жінок запитували, чи фантазували вони про секс з колегою. Виявилося, що 83,9% не проти такого перебігу подій. А як щодо сексу з босом? Про такий секс бодай раз думали 71,3% опитаних панянок.

А яку пору доби обирають жінки?

Більшість жінок віддають перевагу заняттю сексом ввечері. Не відмовляться від інтимних втіх удень 42,3% панянок. Третина – 32,9% – залюбки займеться коханням з самого ранку. А от обіднім сексом не проти зайнятися 8,2% опитаних жінок.

Візьми на озброєння Про що думають чоловіки, щоб довше протриматися під час сексу

Маємо надію, що отримана інформація буде корисною для тебе. Тепер ти знаєш, коли та де найкраще займатися сексом, щоб твоя партнерка була у захваті. Не забувай про те, що секс повинен приносити вам обом задоволення та насолоду. Тож кохайтеся, бо ви того варті!