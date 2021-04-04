Вільно та безперешкодно подорожувати Європою та світом ми зможемо ще не скоро. Але ніхто ж не забороняв влаштовувати сексуальні мандрівки у власній спальні. Дізнайся, чим відрізняється секс по-французьки, по-італійськи, по-грецьки та по-іспанськи, щоб не лише урізноманітнити своє інтимне життя, а додати трохи подорожей.

А чи задумувався ти, чим відрізняється французький секс від грецького? А чому віддають перевагу італійці? А якими ж є вподобання іспанців? Спробуймо розібратися. І не лише з цікавості, а й з метою прокачати свої скіли!

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1. Французький секс

Ми підозрюємо, що тобі на думку уже спадають певні асоціації. Ти теж подумав про французький поцілунок. Бінго! Французький секс завжди вологий і чуттєвий. І мовиться, звичайно ж, про позицію 69. Ми рекомендуємо почати свою гарячу ніч з сексу по-французьки. А потім уже можеш сміливо переходити до інших країн.



Секс у позі 69 повинен бути чуттєвим і вологим / Фото Shape

2. Грецький секс

Відразу ж зауважимо, що цей вид сексу сподобається не кожному. І маємо ми на увазі анальний секс. Усі ми знаємо, що в античні часи греки віддавали перевагу саме йому, щоб партнерка не завагітніла.

Важливо максимально розслабити партнерку, якщо вона готова до анального сексу. Тобі потрібно масувати її сідниці, розминати їх. Використай лубрикант, щоб пестити її анус. Будь максимально обережним, адже такий вид сексу часто може супроводжуватися больовими відчуттями. Якщо ти будеш ніжним і обережним, то й твоя партнерка отримає задоволення, а не страждання.

3. Іспанський секс

Ти чув колись про нарвасадату? Якщо ні, то це дуже пікантний вид сексу. Під час нього твоїй партнерці потрібно стиснути свої груди, а тобі запустити свій пеніс поміж них. Для максимального задоволення потрібно уникати різких і агресивних рухів. А також не варто забувати про лубрикант. Приємно ж має бути не лише тобі, а й твоїй партнерці.



Нарвасадата – той тип сексу, про який мріє багато чоловіків / Фото Unsplash

4. Італійський секс

Це, мабуть, найбожевільніший вид сексу з-поміж перелічених нами. Мовиться про заняття сексом, коли ти своїм пенісом проводиш у неї під пахвою. Така собі імітація класичного сексу, який складно назвати класичним.

А тепер пояснимо, чому цей вид сексу популярний. Секрет криється в ароматі, який виділяється під час заняття коханням. Запах поту збуджує та пробуджує наші тваринні інстинкти. Звичайно ж, мовиться про піт, який виникає під час спекотного сексу.

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Ну що ж, готовий до експериментів під час сексу? Ну тоді можеш запропонувати своїй партнерці відправитися у сексуальну подорож країнами світу.