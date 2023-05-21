Хочеш мати модний вигляд на романтичному побаченні – уникай цих 4 помилок

Що ж, ти присвятив роки тому, щоб створити ідеальний образ для побачення. Але чи впевнений ти, що обрав найкращі рішення з усіх? Дуже часто на наш вибір впливає чийсь авторитетний досвід, але ж мода не стоїться на місці – настанови застарівають.

Романтичне побачення сьогодні – це не зовсім те саме, що було 30 чи 40 років тому. Отже, щоб ти не надто цим переймався, ми склали список архаїчних стильових звичок і певних помилок, які не роблять тебе спокусливим, а радше нудним чи, щонайменше, очікуваним (а іноді гіршого й не вигадаєш).

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Повний костюм

Перше і головне! Ні, ні та ще раз ні. Якщо це не весілля, хрестини, випускний або інший урочистий захід, а тим більше якщо це перше побачення, одягати повний костюм – це дуже дивне рішення.

захід, а тим більше якщо це перше побачення, одягати повний костюм – це дуже дивне рішення. Ти можеш вбрати піджак або штани окремо, але не весь костюм. Сьогодні твій зовнішній вигляд має передавати впевненість і розслабленість, а не робити тебе схожим на "галантного чоловіка 50-х".

Надмірна стрункість

Зараз вже не 2012, щоб з'являтися серед людей у джинсових штанах, які обтягують ноги, сорочці, туго затягнутій на талії, обшитих тканиною руках і коротких піджаках, ніби вони на два розміри менші.

щоб з'являтися серед людей у джинсових штанах, які обтягують ноги, сорочці, туго затягнутій на талії, обшитих тканиною руках і коротких піджаках, ніби вони на два розміри менші. Щоб показати свій стиль та індивідуальність, звісно, можеш вбратися і так, але тоді приймай, що це досить старомодно. Зараз популярні штани звичайного крою, сорочки в американському стилі, вільні футболки та піджаки оверсайз.



Якщо не хочеш мати старомодний вигляд на побаченні, зверни увагу на ці поради / Фото senivpetro@freepik

Одяг напоказ

Якщо ви зустрічаєтеся з кимось, то щоб з'ясувати, чи пасуєте ви одне до одного. А не для того, щоб показати, скільки грошей у твоєму гаманці або який ти фахівець у брендах. Занадто багато демонстративності та хвастощів – це ніколи не добре, ніхто більше не хоче бачити таку людину поруч.

ви одне до одного. А не для того, щоб показати, скільки грошей у твоєму гаманці або який ти фахівець у брендах. Занадто багато демонстративності та хвастощів – це ніколи не добре, ніхто більше не хоче бачити таку людину поруч. Гаразд, можеш використовувати свої улюблені логотипи, але не зловживай розкішшю та її уявною трендовістю. Все має бути в міру.

Нехтування аксесуарами