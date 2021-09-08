Усього одна покупка може суттєво підвищити регулярність сексу

Ми мусимо визнати той факт, що у стосунках з часом сексу стає менше. Але, на щастя, є безліч факторів, порад і ідей, які дозволять підтримувати інтимне життя на належному рівні. От, наприклад, достатньо робити лише одну покупку, щоб це приємне заняття не зникало з вашої спальні.

Усі ми знаємо, що тампони – гігієнічна необхідність для жінок. І хоча чоловіки часто соромляться цієї теми, більшості з них бодай раз у житті необхідно було придбати своїй коханій або прокладки, або тампони. І саме у них криється секрет регулярного сексу.

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Дослідження, проведене The Sleep Judge за участю 800 жінок і 20 чоловіків показало:

майже 46% жінок, яким чоловіки відмовляли у покупці тампонів, були незадоволеними своїми стосунками.

Цікаво, що менструальний секс – не табу, як може здаватися. Статистика свідчить про те, що 1 з 10 пар регулярно займається сексом під час місячних. Ба більше: понад 70% жінок повідомляють, що їм легше досягнути оргазму у порівнянні з періодом без місячних.

Але варто зауважити також, що кожна 3 жінка відмовляється займатися сексом під час менструації.

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Яку ж позу тоді обрати для сексу під час менструації? Найкращою, за результатами опитування, буде місіонерська, а після неї – doggy-style. Але варто пам'ятати про те, що усі твої рухи мають бути максимально ніжними та плавними.



У цих позиціях секс під час менструації можна практикувати

Не бійся запропонувати своїй коханій зайнятися сексом під час місячних. Але будь також готовим до відмови. Це нормально. Не тисни на неї та не переконуй, що їй сподобається. Домовилися?