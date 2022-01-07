Важливі питання, які потрібно поставити собі після першого побачення

Перше побачення завжди складне та непередбачуване. Ми ж зосередимося на питаннях, які однозначно варто поставити собі після зустрічі.

Відразу ж зауважимо, що відповідати на них потрібно максимально чесно. Це дозволить визначити, чи є у тебе бажання продовжувати спілкування з панянкою, з якою ти побачився. Ба більше, це дозволить тобі краще зрозуміти, чого ти хочеш від майбутніх зустрічей.

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1. "Чи справді мені сподобалося проводити час з нею?"

Це питання, яке ти повинен поставити собі у першу чергу. Усе тому, що приємне проведення часу з цією людиною має бути пріоритетом. Не йди на компроміс тільки тому, що конкретна панянка просто здалася тобі дуже красивою.

Якщо зустріч була неприємною, то навіщо повторювати її?



Варто розуміти, чи приємно було проводити час удвох / Фото Tibor Pápai

2. "Чи виникла між вами хімія?"

Наявність хімії або інтенсивного зв'язку між двома людьми вкрай необхідна створення зв'язку. Тому важливо зрозуміти, чи сумісний ти з панянкою, з якою ходив на побачення. Якщо ні, то чи варто витрачати свій час знову?

3. "Чи була вона зацікавлена в мені?"

Ти можеш отримати відповідь на це питання, проаналізувавши скільки і якого типу питання вона ставила тобі. Якщо людина кимось цікавиться, то її цікавитиме життя іншого, уподобання, друзі.

Відсутність питань у твою сторону може бути ознакою, що їй абсолютно не цікаве те, чим ти живеш.



Пригадай, чи ставила вона тобі достатньо запитань / Фото DocuSign

4. "Які її цінності?"

Наявність подібних цінностей допомагає при пошуку потенційного партнера для серйозних стосунків. Коли у вас протилежні цінності й інтереси, це часто може перетворитися на грандіозну проблему та скандал.

5. "Чи хочу я продовження?"

На це питання також варто дати собі чесну відповідь. Втім, як і на решту. Перш ніж думати про побачення, ти повинен чітко визначитися зі своїми намірами. Запитай себе, чи бачиш ти майбутнє у стосунках з людиною, з якою ти ходив на побачення?

Це дуже важливо, адже це дає тобі зрозуміти, що ти хочеш. Можливо, тобі просто потрібно з кимось проводити час, але мовиться точно не про стосунки.



Подумай, чи хочеш ти наступне побачення з нею / Фото Pablo Merchán Montes

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Сядь й обдумай, яким було твоє перше побачення. Після цього дай відповіді на ці питання. З їхньою допомогою ти зможеш зрозуміти, чи варто продовжувати спілкуватися з цією панянкою.