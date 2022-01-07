Відразу ж зауважимо, що відповідати на них потрібно максимально чесно. Це дозволить визначити, чи є у тебе бажання продовжувати спілкування з панянкою, з якою ти побачився. Ба більше, це дозволить тобі краще зрозуміти, чого ти хочеш від майбутніх зустрічей.
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1. "Чи справді мені сподобалося проводити час з нею?"
Це питання, яке ти повинен поставити собі у першу чергу. Усе тому, що приємне проведення часу з цією людиною має бути пріоритетом. Не йди на компроміс тільки тому, що конкретна панянка просто здалася тобі дуже красивою.
- Якщо зустріч була неприємною, то навіщо повторювати її?
Варто розуміти, чи приємно було проводити час удвох / Фото Tibor Pápai
2. "Чи виникла між вами хімія?"
Наявність хімії або інтенсивного зв'язку між двома людьми вкрай необхідна створення зв'язку. Тому важливо зрозуміти, чи сумісний ти з панянкою, з якою ходив на побачення. Якщо ні, то чи варто витрачати свій час знову?
3. "Чи була вона зацікавлена в мені?"
Ти можеш отримати відповідь на це питання, проаналізувавши скільки і якого типу питання вона ставила тобі. Якщо людина кимось цікавиться, то її цікавитиме життя іншого, уподобання, друзі.
- Відсутність питань у твою сторону може бути ознакою, що їй абсолютно не цікаве те, чим ти живеш.
Пригадай, чи ставила вона тобі достатньо запитань / Фото DocuSign
4. "Які її цінності?"
Наявність подібних цінностей допомагає при пошуку потенційного партнера для серйозних стосунків. Коли у вас протилежні цінності й інтереси, це часто може перетворитися на грандіозну проблему та скандал.
5. "Чи хочу я продовження?"
На це питання також варто дати собі чесну відповідь. Втім, як і на решту. Перш ніж думати про побачення, ти повинен чітко визначитися зі своїми намірами. Запитай себе, чи бачиш ти майбутнє у стосунках з людиною, з якою ти ходив на побачення?
- Це дуже важливо, адже це дає тобі зрозуміти, що ти хочеш. Можливо, тобі просто потрібно з кимось проводити час, але мовиться точно не про стосунки.
Подумай, чи хочеш ти наступне побачення з нею / Фото Pablo Merchán Montes
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Сядь й обдумай, яким було твоє перше побачення. Після цього дай відповіді на ці питання. З їхньою допомогою ти зможеш зрозуміти, чи варто продовжувати спілкуватися з цією панянкою.