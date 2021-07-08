Вчені пояснили, навіщо дівчата роблять сексуальні селфі

Як виявилося, дівчата роблять селфі не просто так, і не просто так вони важливі. В куті всього – дух суперництва й еволюційної боротьби.

На додачу – не менш важливі економічні мотиви. Щонайменше, про це свідчать дані дослідників з Університету Нового Південного Уельсу, що в Австралії.

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Чому для жінок важливо робити селфі

У 2018 році світ побачило резюме дослідження австралійських вчених.

Вони вивчили 68 тисяч селфі жінок, яким можна приписати – на погляд чоловіка – сексуальний підтекст.

яким можна приписати – на погляд чоловіка – сексуальний підтекст. Серед них були фото (з інстаграму та твітера) представниць 113 країн.



Щоб дізнатися більше про сексуальні селфі, вчені проглянули їх аж 68 тисяч / Фото з інстаграму Ани Чері

Висновки вчених

Найчастіше сексуальні селфі (фото в спідньому й у неоднозначних позах) публікують дівчата з країн, у яких нестабільна або несприятлива економічна ситуація.

Тобто, "жінки готові інвестувати час і зусилля у сексуальні селфі у тих країнах, де активно зростає економічна нерівність між людьми".

Простіше кажучи, погана економіка в країні дорівнює багато селфі, якими дівчата змагаються між собою. За що змагаються? Вчені кажуть – "за тих, хто потурбується про їхнє майбутнє".



Сексуальне селфі – для чого воно? / Фото з інстаграму Кари Дель Торо

І, щоб уникнути звинувачень у сексизмі, керівниця проєкту докторка Кандіс Роуз Блейк заявила:

Так є, погано це чи добре: сексуальна зовнішність може створити людині вигоду – економічну, соціальну чи особисту – в умовах сучасного економічного клімату. Тобто, коли жінка постить провокаційні селфі в бікіні – сприймайте її як стратегічного гравця у багатогранній еволюційній грі.

Не маємо нічого проти. Власне, тільки так і сприймаємо, хіба ні?

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