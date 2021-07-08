В дополнение – не менее важны экономические мотивы. По меньшей мере, об этом свидетельствуют данные исследователей из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

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Почему для женщин важно делать селфи

В 2018 году мир увидел резюме исследования австралийских ученых.

Они изучили 68 тысяч селфи женщин, которым можно приписать – на взгляд мужчины – сексуальный подтекст.

Среди них были фото (из инстаграма и твиттера) представительниц 113 стран.



Чтобы узнать больше о сексуальных селфи, ученые просмотрели их 68 тысяч / Фото из инстаграма Ани Чери

Выводы ученых

Чаще всего сексуальные селфи (фото в белье и в неоднозначных позах) публикуют девушки из стран, в которых нестабильная или неблагоприятная экономическая ситуация.

То есть, "женщины готовы инвестировать время и усилия в сексуальные селфи в тех странах, где активно растет экономическое неравенство между людьми".

Проще говоря, плохая экономика в стране равна много селфи, которыми девушки соревнуются между собой. За что соревнуются? Ученые говорят – "за тех, кто позаботится об их будущем".



Сексуальное селфи – для чего оно? / Фото из инстаграма Кары Дель Торо

И, чтобы избежать обвинений в сексизме, руководительница проекта доктор Кандис Роуз Блейк заявила:

Так есть, плохо это или хорошо: сексуальная внешность может создать человеку выгоду – экономическую, социальную или личную – в условиях современного экономического климата. То есть, когда женщина постит провокационные селфи в бикини – воспринимайте ее как стратегического игрока в многогранной эволюционной игре.

Не имеем ничего против. Собственно, только так и воспринимаем, разве нет?