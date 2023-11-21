Убивці міст: у сонячних променях ховаються тисячі великих астероїдів, які ми просто не бачимо

Будь-який астероїд у понад 50 метрів у поперечнику здатен прорвати атмосферу Землі. А в сонячних відблисках може ховатися невідома кількість таких астероїдів на невидимих орбітах.

15 лютого 2013 метеор розміром у напівпричіп вилетів зі сторони висхідного сонця і вибухнув вогняною кулею над містом Челябінськ у Росії. Метеор короткий час світився яскравіше за сонце та вибухнув з енергією в 30 разів більшою, ніж у бомби, що знищила Хіросіму.

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Вибух на висоті близько 22 кілометрів над землею вибив шибки у понад 7000 будівель, тимчасово осліпив, спричинив миттєві ультрафіолетові опіки та завдав інших травм понад 1600 особам. Челябінський метеор вважають найбільшим природним космічним об'єктом, що увійшов в атмосферу Землі за останні 100 років.

І жодна обсерваторія на Землі не бачила його наближення.

Сонце приховує від нас тисячі небезпечних космічних об'єктів

Такі події, утім, трапляються нечасто. За оцінками Європейського космічного агентства (ЄКА), камені у 20 метрів завширшки проривають атмосферу Землі раз на 50 – 100 років. Більші астероїди – ще рідше. На сьогодні астрономи нанесли на карту орбіти понад 33000 астероїдів і запевнили, що жоден із них не зіткнеться з нашою планетою у найближчі сто років.

Але ми не можемо розрахувати ризик астероїда, якого не бачимо – а їх незліченні тисячі, враховуючи й достатньо великі, щоб зруйнувати міста і спровокувати масове вимирання. Це сувора реальність, яку визнають астрономи, а тому намагаються знайти якомога більше прихованих астероїдів у нашій Сонячній системі. Щоб за потреби відхиляти їх або бодай попередити людей про необхідність переїзду, щоб уникнути масових жертв.

Найпроблемніший об'єкт – той, про який ви нічого не знаєте. Якщо ми будемо знати, що там, то зможемо набагато краще оцінити справжній ризик,

– сказала професорка планетології в Університеті Арізони й головна дослідниця двох місій НАСА з полювання на астероїди Емі Майнцер.



Анімація тисяч навколоземних об'єктів (NEO), при чім область навколо Сонця залишається "сліпою плямою" / Зображення NASA, JPL-Caltech

Отже, Сонце приховує від нас незліченну кількість астероїдів. Це і група астероїдів Аполлона, які проводять більшу частину свого часу далеко за межами орбіти Землі, але час від часу перетинають шлях нашої планети. І загадковий клас астероїдів Атени.

Атени є найнебезпечнішими, тому що вони перетинають орбіту Землі ледь-ледь у найвіддаленішій точці. Ви ніколи не побачите їх наближення, до певної міри, тому що вони ніколи не з'являються в темряві нічного неба,

– пояснив науковий співробітник Інституту Карнегі Скотт Шеппард.

Більшість цих прихованих космічних каменів достатньо малі, щоб повністю згоріти в атмосфері Землі за зіткнення. Але є й багато невідкритих астероїдів у понад 140 метрів в діаметрі – достатньо великих, щоб пройти атмосферу і завдати катастрофічних локальних руйнувань на Землі.

Астероїди з таким руйнівним потенціалом іноді називають "вбивцями міст". Учені вважають, що знайшли приблизно 40% таких астероїдів та, за оцінками НАСА, є ще близько 14 000 невідомих.