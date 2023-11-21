15 февраля 2013 метеор размером в полуприцеп вылетел со стороны восходящего солнца и взорвался огненным шаром над городом Челябинск в России. Метеор короткое время светился ярче солнца и взорвался с энергией в 30 раз большей, чем у уничтожившей Хиросиму бомбы.

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Взрыв на высоте около 22 километров над землей выбил стекла более 7000 зданий, временно ослепил, вызвал мгновенные ультрафиолетовые ожоги и нанес другие травмы более 1600 лицам. Челябинский метеор считают самым большим природным космическим объектом, вошедшим в атмосферу Земли за последние 100 лет.

И ни одна обсерватория на Земле не видела его приближения.

Солнце скрывает от нас тысячи опасных космических объектов

Такие события, впрочем, случаются нечасто. По оценкам Европейского космического агентства (ЕКА), камни в 20 метров в ширину прорывают атмосферу Земли раз в 50 – 100 лет. Большие астероиды – еще реже. На сегодня астрономы нанесли на карту орбиты более 33000 астероидов и заверили, что ни один из них не столкнется с нашей планетой в ближайшие сто лет.

Но мы не можем рассчитать риск от астероида, которого не видим – а их бесчисленные тысячи, учитывая и достаточно крупные, чтобы разрушить города и спровоцировать массовое вымирание. Это суровая реальность, которую признают астрономы, поэтому стараются найти как можно больше скрытых астероидов в нашей Солнечной системе. Чтобы при необходимости отклонять их или хотя бы предупредить людей о необходимости переезда во избежание массовых жертв.

Самый проблемный объект – тот, о котором вы ничего не знаете. Если мы будем знать, что там, то сможем гораздо лучше оценить реальные риски,

– сказала профессор планетологии в Университете Аризоны и главная исследовательница двух миссий НАСА по охоте на астероиды Эми Майнцер.



Анимация тысяч околоземных объектов (NEO), при чем область вокруг Солнца остается "слепым пятном" / Изображение NASA, JPL-Caltech

Итак, Солнце скрывает от нас бесчисленное количество астероидов. Это и группа астероидов Аполлона, проводящих большую часть своего времени далеко за пределами орбиты Земли, но время от времени пересекающих путь нашей планеты. И загадочный класс астероидов Атены.

Атены наиболее опасны, потому что они пересекают орбиту Земли едва-едва в самой отдаленной точке. Вы никогда не увидите их приближение, в определенной степени, потому что они никогда не появляются в темноте ночного неба,

– объяснил научный сотрудник Института Карнеги Скотт Шеппард.

Большинство этих скрытых космических камней достаточно малы, чтобы полностью сгореть в атмосфере Земли при столкновении. Но есть и много неоткрытых астероидов более 140 метров в диаметре – достаточно больших, чтобы пройти атмосферу и нанести катастрофические локальные разрушения на Земле.

Астероиды с таким разрушительным потенциалом иногда называют "убийцами городов". Ученые считают, что нашли примерно 40% таких астероидов и, по оценкам НАСА, есть еще около 14 000 неизвестных.