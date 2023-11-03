Вибух кілонової може знищити життя на Землі: що це таке та чи є підстави хвилюватися

Вчені визначили можливі наслідки кілонової – зіткнення нейтронних зірок, що відбулося б поблизу Землі. І виявилося, що це може приректи людство на загибель. Але чи варто насправді хвилюватися?

Настільки загрозливе зіткнення мало б бути дуже близьким до Землі, щоб спричинити хаос у нашому світі. Якби злиття нейтронних зірок відбулося на відстані близько 36 світлових років від нас, то утворене внаслідок цього випромінювання могло б спричинити подію на рівні вимирання.

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Вибух кілонової: що це таке та наскільки загрожує Землі

Про це розповіла Гейлі Перкінс, керівниця групи дослідників і науковиця з Університету Іллінойсу.

Зіткнення нейтронних зірок, які створюють сплески світла, називають кілоновими. Їх вважають найжорстокішими й найпотужнішими подіями у відомому Всесвіті.

й найпотужнішими подіями у відомому Всесвіті. І не дивно, адже нейтронні зірки – це зруйновані залишки мертвих зірок, які складаються з матерії настільки щільної, що чайна ложка такої, привезена на Землю, важила б близько 10 мільйонів тонн.

Ці злиття мертвих зірок не тільки створюють вибухи гамма-променів і зливи заряджених частинок, що рухаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла, але й генерують єдине відоме нам турбулентне середовище – достатньо турбулентне, щоб кувати елементи, важчі за свинець, такі як золото і платина. Ці елементи навіть не можуть бути створені за неймовірних надвисоких температур і тисків у серцях масивних зірок.

Нове дослідження вчених базувалося на спостереженнях злиття нейтронної зірки за сигналом гравітаційної хвилі GW 170817, зареєстрованим лазерним інтерферометром Гравітаційно-хвильової обсерваторії (LIGO) у 2017 році, і гамма-спалахом GRB 170817A.

Це єдине злиття нейтронних зірок, що відбулося на відстані близько 130 мільйонів світлових років, яке досі можна було побачити в електромагнітному випромінюванні та почути в гравітаційних хвилях, що робить його природним вибором для дослідження цих потужних подій.

злиття нейтронних зірок змушує саму тканину космосу "дзвеніти" пульсаціями, які називають гравітаційними хвилями, і які можна виявити тут, на Землі, навіть після подорожі через мільярди світлових років.

Гамма-випромінювання від злиття нейтронних зірок є, мабуть, найбільш загрозливим аспектом цих подій. Цей тип випромінювання має в собі достатньо енергії, щоб виривати електрони з атомів – цей процес називають іонізацією. І ці іонізуючі вибухи радіації можуть легко зруйнувати озоновий шар Землі, в результаті чого наша планета отримає смертельні дози ультрафіолетового випромінювання від Сонця.



Вибух кілонової знищив би все живе на 300 світлових років навколо / Фото University of Warwick, Mark Garlick

Перкінс та її колеги визначили, що гамма-промені, які надходять від злиття нейтронних зірок, практично підсмажили б будь-яку живу істоту на відстані до 297 світлових років. Однак, на щастя, цей ефект має надзвичайно вузький діапазон. Іншими словами, щоб викликати такі драматичні ефекти, потрібне "пряме попадання" реактивного струменя.

Але є й інша проблема. Гамма-випромінювання вплинуло б на озоновий шар Землі, якби наша планета опинилася на їхньому шляху в межах приблизно 13 світлових років. Пошкодження озонового шару від цього гамма-кокону потребувало б 4 роки для відновлення.

Існує також інша форма іонізуючого випромінювання, яку спричиняють ці викиди, менш енергійна, але триваліша. Коли струмені гамма-променів потрапляють на газ і пил навколо зірок, виникає потужне рентгенівське випромінювання, яке називають рентгенівським післясвітінням. Воно живе довше, ніж гамма-випромінювання, і може також іонізувати озоновий шар. Отже, це, ймовірно, навіть більш смертельно.

що Земля повинна бути досить близько до цього післясвітіння, перш ніж ми почнемо турбуватися про свою долю – на відстані 16,3 світлового року, якщо бути точним.