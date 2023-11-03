Столь угрожающее столкновение должно быть очень близко к Земле, чтобы вызвать хаос в нашем мире. Если бы слияние нейтронных звезд произошло на расстоянии около 36 световых лет от нас, то образовавшееся в результате этого излучение могло бы вызвать событие на уровне вымирания.

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Взрыв килоновой: что это такое и насколько угрожает Земле

Об этом рассказала Хейли Перкинс, руководитель группы исследователей и ученая из Университета Иллинойса.

Столкновения нейтронных звезд, создающее всплески света, называют килоновыми. Их считают самыми жестокими и самыми мощными событиями в известной Вселенной.

и самыми мощными событиями в известной Вселенной. И неудивительно, ведь нейтронные звезды – это разрушенные остатки мертвых звезд, состоящие из материи настолько плотной, что чайная ложка такой, привезенная на Землю, весила бы около 10 миллионов тонн.

Эти слияния мертвых звезд не только создают взрывы гамма-лучей и ливни заряженных частиц, движущихся со скоростью, близкой к скорости света, но и генерируют единственную известную нам турбулентную среду – достаточно турбулентную, чтобы ковать элементы тяжелее свинца, такие как золото и платина. Эти элементы даже не могут быть созданы при невероятно сверхвысоких температурах и давлениях в сердцах массивных звезд.

Кроме того, слияние нейтронных звезд заставляет саму ткань космоса "звенеть" пульсациями, которые называют гравитационными волнами, и которые можно обнаружить здесь, на Земле, даже после путешествия через миллиарды световых лет.

Новое исследование ученых базировалось на наблюдениях слияния нейтронной звезды по сигналу гравитационной волны GW 170817, зарегистрированному лазерным интерферометром Гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) в 2017 году, и гамма-вспышкой GRB 170817A.

Это единственное слияние нейтронных звезд, произошедшее на расстоянии около 130 миллионов световых лет, которое до сих пор можно было увидеть в электромагнитном излучении и услышать в гравитационных волнах, что делает его естественным выбором для исследования этих мощных событий.

Гамма-излучение от слияния нейтронных звезд является, пожалуй, наиболее угрожающим аспектом этих событий. Этот тип излучения имеет в себе достаточно энергии, чтобы вырывать электроны из атомов – этот процесс называют ионизацией. И эти ионизирующие взрывы радиации могут легко разрушить озоновый шар Земли, в результате чего наша планета получит смертельные дозы ультрафиолетового излучения от Солнца.



Взрыв килоновой уничтожил бы все живое на 300 световых лет вокруг / Фото University of Warwick, Mark Garlick

Перкинс и ее коллеги определили, что гамма-лучи, поступающие от слияния нейтронных звезд, практически поджарили бы любое живое существо на расстоянии до 297 световых лет. Однако, к счастью, этот эффект имеет очень узкий диапазон. Другими словами, чтобы вызвать такие драматические эффекты, нужно "прямое попадание" реактивной струи

Но есть и другая проблема. Гамма-излучение повлияло бы на озоновый слой Земли, если наша планета оказалась бы на их пути в пределах примерно 13 световых лет. Повреждение озонового слоя от этого гамма-кокона потребовало бы 4 лет на восстановление.

Существует также другая форма ионизирующего излучения, вызываемая этими выбросами, менее энергичная, но более продолжительная. Когда струи гамма-лучей попадают на газ и пыль вокруг звезд, возникает мощное рентгеновское излучение, которое называют рентгеновским послесветом. Оно живет дольше, чем гамма-излучение, и может также ионизировать озоновый слой. Следовательно, это, вероятно, даже более смертельно.

Хорошая новость в том, что наша Земля должна быть достаточно близко к этому послесвету, прежде чем мы начнем беспокоиться о своей судьбе – на расстоянии 16,3 светового года, если быть точным.