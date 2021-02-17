Від бодибілдерів до "татусів": стандарти чоловічої краси від печери до сьогодення – 3

Ідеальне чоловіче тіло – що це? Як це тіло розуміли у різні періоди людської історії? Продовжуємо на Men 24 говорити про драматичні зміни стандартів чоловічої краси.

Як ми вже розповідали, описи ідеального чоловічого тіла у різні епохи помітно відрізнялися. Ти вже знаєш про первісний світ, Середньовіччя, та й дещо про пізніші часи. Сьогодні ж на Men 24 розкриємо тему ХХ століття.

Від лицарів до ковбоїв Стандарти чоловічої краси від печери до сьогодення – 2

Красиві чоловіки у ХХ столітті, або Коли світ із ніг на голову

Голлівудські красені 1920-х

Середня статура і тіло з майже повною відсутністю мускулатури. Нічого особливого? А в 1920-х саме таких чоловіків вважали ідеальними – з легкої руки голлівудських режисерів.

А це має цілком практичне пояснення: річ у тім, що чорно-білі камери тих часів візуально потовщували фігуру, часто навіть на 20 – 30 кілограмів.

Щоб цього уникнути, акторів наймали максимально худих. Ну а потім просто звикли таких брати.



Красені 1920-х не світили тілом, щонайбільше – усмішкою / Колаж 24 каналу

Культ тіла і бодибілдери

Вперше бодибілдинг популяризував американець Чарльз Атлас. Він був кволим 45-кілограмовим юнаком, однак за власною системою тренувань набрав м'язову масу. І став іконою в Америці у 30-40-і роки.

У 70-х успіх Атласа повторив Арнольд Шварценеггер. Саме Арні закріпив образ качка як одного з полюсів чоловічої краси XX століття.



Чарльз Атлас – і його "продовження" Арні Шварценеггер / Колаж 24 каналу

Андрогіни й "татусі"

Хто ж посів протилежний полюс? Гламурні андрогіни, хто ж іще. Але куди ширшу нішу посіли дедбоди. Dad bod ("тіло татуся") – це якраз ті найбільш поширені "підвиди" чоловіків, які у ХХ столітті впевнено завоювали жіноцтво.

Чому? Бо серед буремних років, світових воєн та інших бід образ звичайного "сімейного" чоловіка (бажано з невеликим животом, що символізував достаток) викликав у жінок відчуття захищеності й розслабленості.



Dad bod Пірс Броснан і модель-андрогін Андрей Пеїч (з 2014 – Андрея Пеїч) / Колаж 24 каналу

А от як зміняться стандарти чоловічої краси у ХХІ столітті – хтозна. Будемо спостерігати разом із тобою.

​У першій серії Як Аполлон – або геть ні: стандарти чоловічої краси від печери до сьогодення