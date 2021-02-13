Що таке ідеальне чоловіче тіло? Як його бачили у різні періоди людської історії? Про драматичні зміни стандартів чоловічої краси поговоримо сьогодні на Men 24.

Описи ідеального чоловічого тіла у різні епохи помітно відрізнялися. Не віриш? Читай далі на Men 24!

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Чоловіча краса первісного світу й античності

Неолітичні мисливці

Вполювати бика одним ударом сокири, тижнями заганяти мамонтів, постійно переїжджати з усім майном від печери до печери – важка справа, за яку не візьмись.

Звідси й уявний еталон чоловіка неолітичної доби – потужний торс, довгі руки, велетенські м'язи, а на додачу до цього – маскулінний сильний запах (бо коли ж митися?) та густе волосся по всьому тілу.

"От такий він – доісторичний Аполлон", – думали романтики. "Та ні, ось такий він", – виправили антропологи, коли змогли реконструювати знаменитого Еці (добре збережену мумію цієї людини віком у 5000 років знайшли у 1991).



Ліворуч – малюнок, праворуч – реконструкція / Колаж 24 каналу

Перші цивілізації

Сільське господарство та епоха війн за землі докорінно змінили світ, а з ними й стандарти чоловічої краси.

Ось, наприклад, погляньмо, як зображували вавилонських царів та єгипетських фараонів.

Широкі плечі, вузька талія, могутні ноги (адже часто доводилося ходити у військові походи).



Ліворуч – цар Вавилону, праворуч – фараон Давнього Єгипту / Колаж 24 каналу

Елітна Еллада

Є таке поняття – "пояс Аполлона". Це потужний трикутник м'язів внизу живота, який свідчить про відмінну фізичну підготовку і незначну кількість жирів в організмі.

Поняття – популярне у сучасних бодибілдерів – виникло якраз від імені одного з богів Олімпу, зображення якого часто використовували, аби показати еталон красивого чоловіка.

Власне, саме грецька культура справила чи не найбільший вплив на сучасність Європи серед усіх інших культур. Тож і не дивно, що у Стародавній Греції стандарти краси були дуже схожими на сучасні.



Геракл та Аполлон – герой і бог, два еталони чоловічої краси Еллади / Колаж 24 каналу

Елітні елліни, як і сучасні селебріті-красені, чимало часу присвячували спорту, правильному харчуванню, інстаграму… Ох, даруй – позуванню для скульпторів (оце ж витримка була у них, еге ж?).

​І це варто знати Міфи про стародавній світ, у які чомусь досі вірять