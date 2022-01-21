Від тріумфу до трагедії: події в історії спорту, які змінили наш світ

Деякі події в історії спорту впливали на історію всього людства. Приклади таких ми вже наводили раніше.

Сьогодні ж поговоримо про інший штиб подій. Про те, коли непрості рішення спортсменів призводили водночас і до великого тріумфу, і до особистої трагедії.

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Проти війни

У 1965 році боксер Кассіус Клей завоював титул чемпіона у важкій вазі. Це ім'я знають не всі, а от інше – дуже відоме.

Кассіус Клей вже наступного дня після перемоги заявив, що є членом "Нації ісламу" (це афроамериканська релігійна і націоналістична організація) і змінив своє ім'я на Мохаммед Алі.

Ба більше, Алі відмовився служити в армії США й активно виступав проти війни у ​​В'єтнамі. За що нині легендарного спортсмена навіть позбавили чемпіонського титулу, ліцензії на участь у боях та паспорта.

На щастя, у 1971 році ці присуди скасували.



Кассіус Клей, коли він ще не змінив ім’я / Фото WIZARD GALLERY

Заради мрії

У знаменитого велосипедиста Ленса Армстронга діагностували рак. Лікарі навіть казали, що стан безнадійний.

Але спортсмен переміг хворобу і 7 разів поспіль фінішував першим у загальному заліку в Тур де Франс з 1999 по 2005.

Його приклад надихнув багатьох людей до боротьби з раком та до наполегливого руху за своєю мрією.

Згодом з'ясувалося, що Армстронг приймав допінг, і у 2012 році усі титули в нього забрали. Але це вже геть інша історія.



Ленс Армстронг – у будь-якому випадку переможець / Фото Imago

Боббі Мартін – унікальний спортсмен. Цей чоловік народився майже без ніг, але – це не завадило йому стати гравцем в американський футбол.