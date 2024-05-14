Кинув пити й виграв триатлон: чоловік скинув половину своєї ваги, неймовірні 90 кілограмів

Він схуд на половину своєї ваги, а мовиться про 180 кілограмів. Передовсім для цього довелося відмовитися від звички пити, яка до того ж коштувала йому тисячі доларів на рік.

Тепер він перемагає в ультратриатлоні, займається бігом, плаванням і бойовими мистецтвами. Знайомтеся – це 28-річний Джонатан Перез, який подолав свою зайву вагу.

Дивися також Бігав щодня впродовж місяця: блогер назвав 5 відчутних змін, які сподобаються тобі

Схуднути удвічі та виграти триатлон – можливо

Під час пандемії Перез не проводив активний спосіб життя, але намагався якось рухатися. Зрештою якось він виявив, що ледь втискається в одяг XXXL, а на вагах показує вже понад 180 кілограмів.

Під час пандемії я випивав близько 12 банок пива і три пляшки горілки на тиждень,

– розповів він журналістам.

І при цьому геть не хвилювався, оскільки раніше ніколи не мав проблем зі здоров'ям. Ось так і жив – на випивці та їжі з піцерії, яку забирав біля свого будинку в Пуерто-Ріко. А ще й перекуси собі робив шоколадом і картопляними чіпсами.

Зміни у вигляді чоловіка – справді разючі / Колаж nypost

Перез знайшов внутрішню мотивацію повернути себе до стану, в якому був раніше, але виявив, що не може вийти зі скрутного становища за допомогою дієти.

Я перепробував багато дієт. Іноді я тренувався по три години на день. Я намагався досягти всього природним шляхом,

– згадував він.

Але не вдавалося. Тоді чоловік нашкріб 10 000 доларів на операцію з видалення шлункового рукава в Мексиці.

Знайти мотивацію, багато рухатися і змінити себе: дивися відео Переза з інстаграму

Тепер він харчується повноцінною домашньою їжею, багатою на білок, і втратив колосальну половину своєї ваги, легко вписуючись у середній розмір.

Я не міг повірити в те, що відбувається. Раніше я ненавидів фотографії, тепер я багато фотографуюся. Я не звик бачити нового себе,

– сказав Перез.

Свій перший ультратриатлон він виграв у квітні, хоча перше місце навіть не ставив собі за мету.