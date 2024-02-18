6 видів близькості у стосунках, які не варто ігнорувати у парі

Інтимність означає тісний зв'язок у стосунках. Близькість не обмежується лише романтичними стосунками. Вона присутня в дружбі, сімейних зв'язках і професійних відносинах.

Інтимність – це переживання відчуття близькості, взаємної довіри та підтримки в межах стосунків. Для пар зв'язок на емоційному, фізичному та інтелектуальному рівнях має вирішальне значення для того, щоб мати чудову хімію у стосунках. Читай далі, щоб дізнатися про шість різних типів близькості.

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1. Фізична близькість

Фізична близькість – це близькість між парами. Фізичний вираз любові охоплює фізичну близькість. Поцілунок, обійми, притискання чи тримання за руки поглиблюють фізичну близькість.

2. Емоційна близькість

Емоційна близькість є основою романтичних стосунків. В основі емоційної близькості лежить взаємна довіра та підтримка одне одного. Це означає ділитися один з одним найпотаємнішими бажаннями, думками та страхами. Співпереживання та підтримка один одного у важкі часи формують міцний зв'язок між парами.



Важливо підтримувати між вами емоційну близькість / Фото lookstudio

3. Близькість, заснована на досвіді

Близькість на основі досвіду – це зв'язок, що формується між двома людьми, які поділяють схожий позитивний чи негативний досвід, що зміцнює зв'язок між ними. Це може відбуватися як у дружбі, так і в романтичних стосунках. Вона полягає у створенні моментів радості та участі у спільних заходах. Наприклад, спільні заняття спортом або прогулянки.

4. Інтелектуальна близькість

Інтелектуальна близькість передбачає обговорення ідей, перспектив і філософії. Це радше інтелектуальні бесіди один з одним. Коли двоє людей мають однакову довжину ментальної хвилі, це сприяє великій інтелектуальній близькості. Сапіосексуалів приваблюють інтелектуальні люди. Наприклад, спільні смаки в музиці чи мистецтві, обговорення книг чи ідей допомагають людям зблизитися.



Важливо підтримувати у парі інтелектуальну близькість / Фото halayalex

5. Духовна близькість

Духовна близькість – це зв'язок з партнером не лише на фізичному чи емоційному рівні, але й на духовному. Коли двоє людей підтримують одне одного на духовному шляху, в оздоровленні та зціленні, це культивує позитивність і поглиблює їхню духовну близькість. Спільні переконання щодо релігії та духовності формують глибший зв'язок. Наприклад, спільне паломництво або спільна молитва.

6. Самозаглиблення

Близькість до себе робить акцент на побудові позитивних розмов з самим собою. Зосередженість на практиках догляду за собою і любові до себе є критично важливим аспектом культивування самоінтимності. Йдеться про розуміння себе та свідомі кроки до більш здорового та позитивного способу життя. Самозаглиблення зумовлює необхідність зосередитися на загальному самопочутті.

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Вам важливо прокачувати ці 6 видів близькості. Кожна із них важлива. І кожна з них дозволяє робити ваші стосунки щасливими та міцними.