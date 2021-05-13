Сексуальна українська модель знялася у зухвалому образі: гарячі фото

Віка Маремуха невтомно ділиться зі своїми підписниками світлинами, на яких вона позує у спідній білизні. Цього разу вона вирішила викласти фотографії, які буквально пронизані ноткою зухвалості. Насолоджуйся порцією спокуси від 31-річної української моделі на Men 24!

На новій серії світлин Віка Маремуха позує у штанах і спідній білизні. Щоправда, самі штанцята сидять надто низько, дозволяючи милуватися гарячими вигинами моделі. Додають зухвалості образу чорний кашкет, а також масивні черевики.

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"Це світ чоловіків. Але він був би нічим, нічим без жінок або дівчат!", – процитувала Віка слова з пісні Джеймса Брауна.

Підписникам Віки Маремухи шалено сподобалася серія провокативних фото. Вони не лише залишили безліч лайків під постом, а й буквально засипали 31-річну модель коментарями:

"Надзвичайно небезпечна, але водночас надзвичайно прекрасна";

"Неймовірно гарна, а цей образ, наче створений для вас";

"Шикарна";

"Яка ж ти приваблива";

"Це неймовірно";

"Як завжди неперевершена, стильна та чуттєва";

"Дуже гарне фото".

Нам теж шалено подобається Віка Маремуха. Тож ми цілою редакцією закликаємо тебе підписатися на модель, щоб не пропустити порцію гаряченького від неї. Гарантуємо, у неї в запасі ще багато спокусливих фото!

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