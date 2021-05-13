Сексуальна українська модель знялася у зухвалому образі: гарячі фото

Віка Маремуха невтомно ділиться зі своїми підписниками світлинами, на яких вона позує у спідній білизні. Цього разу вона вирішила викласти фотографії, які буквально пронизані ноткою зухвалості. Насолоджуйся порцією спокуси від 31-річної української моделі на Men 24!
На новій серії світлин Віка Маремуха позує у штанах і спідній білизні. Щоправда, самі штанцята сидять надто низько, дозволяючи милуватися гарячими вигинами моделі. Додають зухвалості образу чорний кашкет, а також масивні черевики.
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"Це світ чоловіків. Але він був би нічим, нічим без жінок або дівчат!", – процитувала Віка слова з пісні Джеймса Брауна.
Підписникам Віки Маремухи шалено сподобалася серія провокативних фото. Вони не лише залишили безліч лайків під постом, а й буквально засипали 31-річну модель коментарями:
- "Надзвичайно небезпечна, але водночас надзвичайно прекрасна";
- "Неймовірно гарна, а цей образ, наче створений для вас";
- "Шикарна";
- "Яка ж ти приваблива";
- "Це неймовірно";
- "Як завжди неперевершена, стильна та чуттєва";
- "Дуже гарне фото".
Нам теж шалено подобається Віка Маремуха. Тож ми цілою редакцією закликаємо тебе підписатися на модель, щоб не пропустити порцію гаряченького від неї. Гарантуємо, у неї в запасі ще багато спокусливих фото!
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