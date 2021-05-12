Нещодавно Бібі Рекса випустила свій другий альбом. А тепер зірка потішила нас порцією спокусливих фото, на яких вона позує у сміливих образах. На світлинах для журналу Basic співачка знялася у піджаку на голе тіло, в сукнях з глибоким декольте й іншому вбранні, яке виграшно підкреслює її форми.

Тобі сподобається Американська модель у прозорій спідній білизні розбурхала мережу: відверте фото

Над світлинами Бібі Рекси для глянцю працював фотограф Денніс Леупольд. Він відомий завдяки співпраці з іншими зірками, наприклад, Еммою Робертс, Ріанною та Беллою Хадід.

Прихильникам Бібі Рекси шалено подобається серія свіжих фото. Вони залюбки засипали свою кумирку лайками, а також були щедрими на коментарі під постами:

"Я люблю тебе дуже сильно";

"Надзвичайно красива";

"Королева";

"Дівчино, ти вбиваєш мене цим костюмом";

"Справжня пожежа";

"Чудовий стиль".

Бібі Рекса викликає непідробний захват. Вона надзвичайно спокуслива та сексуальна. Тож не лінуйся підписатися на неї. А ще ми наполегливо рекомендуємо послухати її новий альбом "Better Mistakes".

Насолоджуйся Українську модель на відпочинку сплутали з Беллою Хадід: гаряче фото в купальнику