Нещодавно Бібі Рекса випустила свій другий альбом. А тепер зірка потішила нас порцією спокусливих фото, на яких вона позує у сміливих образах. На світлинах для журналу Basic співачка знялася у піджаку на голе тіло, в сукнях з глибоким декольте й іншому вбранні, яке виграшно підкреслює її форми.

Тобі сподобається Американська модель у прозорій спідній білизні розбурхала мережу: відверте фото

Над світлинами Бібі Рекси для глянцю працював фотограф Денніс Леупольд. Він відомий завдяки співпраці з іншими зірками, наприклад, Еммою Робертс, Ріанною та Беллою Хадід.

Прихильникам Бібі Рекси шалено подобається серія свіжих фото. Вони залюбки засипали свою кумирку лайками, а також були щедрими на коментарі під постами:

  • "Я люблю тебе дуже сильно";
  • "Надзвичайно красива";
  • "Королева";
  • "Дівчино, ти вбиваєш мене цим костюмом";
  • "Справжня пожежа";
  • "Чудовий стиль".

Бібі Рекса викликає непідробний захват. Вона надзвичайно спокуслива та сексуальна. Тож не лінуйся підписатися на неї. А ще ми наполегливо рекомендуємо послухати її новий альбом "Better Mistakes".

Насолоджуйся Українську модель на відпочинку сплутали з Беллою Хадід: гаряче фото в купальнику