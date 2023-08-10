У Virgin Galactic зібрали другий екіпаж для комерційного космічного польоту: хто ці щасливчики

Компанія Virgin Galactic оголосила склад екіпажу для свого другого комерційного космічного польоту. Це будуть троє людей, а також інструктор-астронавт. Суборбітальний політ заплановано на 10 серпня.

Система запуску Virgin Galactic – це літак з подвійним фюзеляжем, який несе менший корабель SpaceShipTwo, VSS Unity. Літак-носій VMS Eve злітає з космодрому Virgin Spaceport America в Нью-Мексико і підіймається на 15 000 метрів, після чого скидає VSS Unity, який вже на висоті запускає свій ракетний двигун, щоб подолати решту шляху в космос.

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Galactic-01, перша комерційна місія Virgin, здійснена трійкою з італійських ВПС та Національної дослідницької ради. Вони провели кілька наукових експериментів протягом кількох хвилин невагомості. Galactic-02 дещо менш орієнтований на науку, але він прокладає нові шляхи в інших сферах.

Що цікаво, полетять у космос не мільйонери чи зірки, а переможці конкурсу в рамках збору коштів через Space for Humanity. Це є частиною місії організації, спрямованої на підвищення доступності космосу для людей в усьому світі. Завдяки цьому перший дует матері та доньки полетить у космос, а також корабель вперше перенесе до останнього рубежу колишнього олімпійця.



Другий комерційний екіпаж Virgin Galactic / Фото Virgin Galactic

Хто полетить у космос з Galactic-02

Джон Гудвін – колишній британський олімпієць, який був частиною команди з веслування на каное на Іграх 1972 року в Мюнхені. Зараз йому 80 років. Гудвін живе з діагнозом Паркінсона вже 9 років, але каже, що це не заважає йому рухатися вперед. Гудвін продовжує вести активний спосіб життя – він піднявся на гору Кіліманджаро та спустився з неї на велосипеді.

Той факт, що я зараз є одним з трьох перших комерційних пасажирів, які полетять у космос, та ще й з хворобою Паркінсона, яка триває вже 9 років, лише показує, що цей підхід "космос для всіх" – це чудовий підхід,

– переконаний Гудвін.

Кейша Шаафф має 46 років, все своє життя вона прожила в карибській країні Антигуа і Барбуда. Любов до зірок привела її до буддизму і, зрештою, до кар'єри тренера з оздоровлення. Вона виграла два квитки й другий подарувала своїй доньці Анастасії Маєрс. Вони стануть першими людьми з Карибських островів, які полетять у космос, здійснивши мрію всього життя для них обох.