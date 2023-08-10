Система запуска Virgin Galactic – это самолет с двойным фюзеляжем, несущий меньший корабль SpaceShipTwo, VSS Unity. Самолет-носитель VMS Eve взлетает с космодрома Virgin Spaceport America в Нью-Мексико и поднимается на 15 000 метров, после чего сбрасывает VSS Unity, который уже на высоте запускает свой ракетный двигатель, чтобы преодолеть оставшийся путь в космос.

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Galactic-01, первая коммерческая миссия Virgin, осуществлена тройкой из итальянских ВВС и Национального исследовательского совета. Они провели несколько научных экспериментов в течение нескольких минут невесомости. Galactic-02 несколько менее ориентирован на науку, но он прокладывает новые пути в других областях.

Что интересно, улетят в космос не миллионеры или звезды, а победители конкурса в рамках сбора денежных средств через Space for Humanity. Это часть миссии организации, направленной на повышение доступности космоса для людей во всем мире. Благодаря этому первый дуэт матери и дочери полетит в космос, а также корабль впервые перенесет к последнему рубежу бывшего олимпийца.



Второй коммерческий экипаж Virgin Galactic / Фото Virgin Galactic

Кто полетит в космос с Galactic-02

Джон Гудвин – бывший британский олимпиец, являвшийся частью команды по гребле на каноэ на Играх 1972 года в Мюнхене. Сейчас ему 80 лет. Гудвин живет с диагнозом Паркинсона уже 9 лет, но говорит, что это не мешает ему двигаться вперед. Гудвин продолжает вести активный образ жизни – он поднялся на гору Килиманджаро и спустился с нее на велосипеде.

Тот факт, что я сейчас являюсь одним из трех первых коммерческих пассажиров, которые полетят в космос, да еще и с болезнью Паркинсона, которая длится уже 9 лет, лишь показывает, что этот подход "космос для всех" – это отличный подход,

– убежден Гудвин.

Кейша Шаафф – 46 лет, всю свою жизнь прожила в карибской стране Антигуа и Барбуда. Любовь к звездам привела ее к буддизму и, наконец, к карьере тренера по оздоровлению. Она выиграла два билета и второй подарила своей дочери Анастасии Майерс. Они станут первыми людьми с Карибских островов, которые полетят в космос, осуществив мечту всей жизни для них обеих.