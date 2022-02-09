Влаштуй собі день ніг: 4 вправи зі штангою, які допоможуть досягнути результату

Ми не втомлюємося шукати для тебе цікаві вправи, які допоможуть працювати над тілом. Цього разу зосередимо нашу увагу на прокачуванні ніг. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

Комплексом вправ поділився тренер Деніел Ентоні. З їхньою допомогою ти можеш накачати сильні та рельєфні ноги. А ми то знаємо, що їм уваги приділяють часто менше, ніж біцепсам і пресу.

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Спробуй це убивче тренування для ніг, щоб накачати великі ноги. Поділися та збережи, якщо тобі або твоєму другу потрібна допомога у збільшенні об'ємів ніг,

– каже тренер.

Як накачати ноги – комплекс вправ

Нагадуємо про важливість розминки перед виконанням вправи. Вона дозволить не лише покращити результати, а й уникнути травматизму. Тож не лінуйся, якщо хочеш працювати над своїм тілом без вимушених зупинок.

1. Присідання Сміта

Задача: виконай 3 підходи по 10 повторень

2. Почергові випади Сміта

Задача: виконай 3 підходи по 8 повторень на кожну ногу

3. Присідання Сумо

Задача: виконай 3 підходи по 10 повторень

4. Стаціонарний випад

Задача: виконай 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Ці вправи ти можеш виконувати як суперсет, так і додати до своєї тренувальної рутини. У першому випадку тобі потрібно виконувати вправи з мінімальною кількістю відпочинку між колами. У другому ти матимеш можливість урізноманітнити роботу у залі.

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Гайда разом з Men 24 працювати над своїм тілом. Не зупиняйся та будь завжди на висоті. Стань кращою версією себе вчорашнього. Гарантуємо, тобі сподобається результат!

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Деніела Ентоні:

Спробуйте це вбивче тренування для ніг, щоб накачати великі ноги! Поділіться та збережіть, якщо вам чи вашому другу потрібна допомога у збільшенні обсягу ноги️.

Вправа 1: присідання Сміта – 3 підходи по 10 повторень

Вправа 2: Змінні зворотні випади Сміта – 3 підходи по 8 повторень (кожна нога)

Вправа 3: Присідання Сміта-Сумо — 3 підходи по 10 повторень

Вправа 4: Стаціонарний випад – 3 підходи по 10 повторень (кожна нога)