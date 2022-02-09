Устрой себе день ног: 4 упражнения со штангой, которые помогут достичь результата

Мы не устаем искать для тебя интересные упражнения, которые помогут работать над телом. На этот раз сосредоточим наше внимание на прокачке ног. Айда становиться лучшей версией себя вчерашнего!

Комплексом упражнений поделился тренер Дэниел Энтони. С их помощью ты можешь накачать сильные и рельефные ноги. А мы знаем, что им внимания уделяют часто меньше, чем бицепсам и прессу.

Стоит внимания Качественная – не замерзает: разрушаем этот и другие популярные мифы о водке

Попробуй эту убийственную тренировку для ног, чтобы накачать большие ноги. Поделись и сохрани, если тебе или твоему другу нужна помощь в увеличении объемов ног,

– говорит тренер.

Как накачать ноги – комплекс упражнений

Напоминаем о важности разминки перед выполнением упражнения. Она позволит не только улучшить результаты, но и избежать травматизма. Так что не ленись, если хочешь работать над своим телом без вынужденных остановок.

1. Приседания Смита

Задача: выполни 3 подхода по 10 повторений

2. Очередные выпады Смита

Задача: выполни 3 подхода по 8 повторений на каждую ногу

3. Приседания Сумо

Задача: выполни 3 подхода по 10 повторений

4. Стационарный выпад

Задача: выполни 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Эти упражнения ты можешь выполнять как суперсет, так и добавить в свою тренировочную рутину. В первом случае тебе нужно выполнять упражнения с минимальным количеством отдыха между кругами. Во втором у тебя будет возможность разнообразить работу в зале.

Тебе понравится Ты все делал не так: тренер показал, как правильно подтягиваться

Айда вместе с Men 24 работать над своим телом. Не останавливайся и будь всегда на высоте. Стань лучшей версией себя вчерашнего. Гарантируем, тебе понравится результат!

Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео:

Текст публикации Дэниела Энтони:

Попробуйте эту убийственную тренировку для ног, чтобы накачать большие ноги! Поделитесь и сохраните, если вам или вашему другу нужна помощь в увеличении объема ноги.

Упражнение 1: Приседания Смита – 3 подхода по 10 повторений

Упражнение 2: Сменные обратные выпады Смита – 3 подхода по 8 повторений (каждая нога)

Упражнение 3: Приседания Смита-Сумо – 3 подхода по 10 повторений

Упражнение 4: Стационарный выпад – 3 подхода по 10 повторений (каждая нога)