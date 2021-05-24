Власнику новенького суперкара нарешті привезли його авто, але щось пішло не так: епічне відео

Ніщо так не гріє душу, як покупка нового автомобіля. Але наламати дров можуть не надто вмілі працівники, які за допомогою одного невдалого руху перетворюють омріяну машину на транспортний засіб, який негайно потрібно везти на сервіс. Саме про такий випадок ми розповімо далі.

На жаль, власнику новенького Jaguar F-Type доведеться відразу ж відправляти машину на ремонт. А "подякувати" за це можна буде водієві автовоза, котрий не впорався зі своєю роботою, буквально скинувши автомобіль на дорогу. Але на цьому його "страждання" не закінчилися.

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Ролик з кумедною та водночас сумною ситуацією виклав на своєму інстаграмі користувач з ніком dannyp1818. За лічені дні відео переглянули понад 163 тисячі разів, що зробило його вірусним у мережі.

Спочатку на відео можна побачити автовоз, припаркований перед чиїмось будинком. Передбачається, що водій машини везе власникові його новенький чорний Jaguar F-Type. Щоправда, для утримання спорткара не передбачили жодних запобіжних заходів. Тож він просто спокійно з'їхав зверху. Ми тут вражені, як він узагалі ще по дорозі не скотився. Але ж на цьому "дива" не закінчилися.

Після падіння Jaguar з вантажівки, машина відразу ж від'їхала за інерцією назад. Там стояв Chevrolet Silverado. У результаті пікап теж від'їхав назад, врізавшись у припаркований Nissan GT-R.

Дивися, як новенький Jaguar F-Type невдало "з'їхав" з автовоза:

Схоже, пікап Chevrolet і потужний Nissan GT-R отримали пошкодження передньої частини. Натомість Jaguar потребуватиме серйознішого ремонту. У нього розбитий задній бампер, а також, швидше за все, трохи понищений перед. Якщо ж підрахувати витрати на ремонт, то на їхню сукупну вартість можна буде сміливо придбати ще одне авто. Тож ми надіємося, що усі машини застраховані.

Найцікавіше те, що найбільше користувачі мережі шкодують власника Nissan GT-R. А й справді, автівка стала жертвою відразу двох своїх "колег".

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