К сожалению, владельцу новенького Jaguar F-Type придется сразу же отправлять машину на ремонт. А "поблагодарить" за это можно будет водителя автовоза, который не справился со своей работой, буквально сбросив автомобиль на дорогу. Но на этом его "страдания" не закончились.

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Ролик с забавной и одновременно печальной ситуацией выложил на своем инстаграме пользователь с ником dannyp1818 . За считанные дни видео посмотрели более 163 тысяч раз, что сделало его вирусным в сети.

Сначала на видео можно увидеть автовоз, припаркованный перед чьим-то домом. Предполагается, что водитель машины везет владельцу его новенький черный Jaguar F-Type. Правда, для фиксации спорткара не предусмотрели никаких мер. Поэтому он просто спокойно съехал сверху. Мы здесь поражены, как он вообще еще по дороге не скатился. Но на этом "чудеса" не закончились.

После падения Jaguar из грузовика, машина сразу же уехала по инерции назад. Там стоял Chevrolet Silverado. В результате пикап тоже уехал назад, врезавшись в припаркованный Nissan GT-R.

Смотри, как новенький Jaguar F-Type неудачно "съехал" с автовоза:

Похоже, пикап Chevrolet и мощный Nissan GT-R получили повреждения передней части. Зато Jaguar потребует серьезного ремонта. У него разбит задний бампер, а также, скорее всего, немного "подуставший" перед. Если же подсчитать затраты на ремонт, то на их совокупную стоимость можно будет смело приобрести еще одно авто. Поэтому мы надеемся, что все машины застрахованы.

Самое интересное, что больше всего пользователи сети жалеют владельца Nissan GT-R. А действительно, машина стала жертвой сразу двух своих "коллег".