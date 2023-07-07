Втрата м'язів: поширені міфи, в які варто перестати вірити

Втрата м'язів може статися з багатьох причин. Але це не означає, що в житті настане час, коли це станеться значною мірою, і що ти повинен змиритися з тим, що це твоя реальність.

М'язи працюють, будуються і живляться за допомогою фізичних вправ і здорової збалансованої дієти (споживаючи достатню кількість білка і необхідних поживних речовин). Тому недотримання плану може негативно вплинути на твої результати. Або заважаючи тобі знати правильні кроки, або витрачаючи твій час на речі, які насправді не складаються.

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Існує також проблема втрати м'язової маси з віком, віра в те, що кардіо вбиває досягнення, або що відмова від протеїнових добавок може призвести до того, що ти зупинишся на досягнутому або не зможеш збільшити масу тіла.

Але серед усіх цих розмов є речі, які просто не відповідають дійсності. І ми по них пройдемося, намагаючись зруйнувати поширені міфи.

1. Ти втрачаєш м'язи з віком

Існують дослідження, які стверджують, що з віком ти втрачаєш м'язову масу, тому ось тобі трохи фактів і трохи міфів.

Гарвардський інститут здоров'я стверджує, що "в середньому дорослі, які не займаються силовими тренуваннями регулярно, можуть втрачати від 4 до 6 фунтів м'язів за десятиліття".

Ключовим моментом тут є силові тренування. Якщо ти не будеш їх робити, то, звичайно, з віком втратиш масу. Але цьому можна запобігти, якщо залишатися активним і додати силові тренування до свого щотижневого розпорядку.

І справа не лише в тому, щоб підтримувати тіло струнким, але й у тому, щоб запобігти втраті сили та витривалості, а також допомогти запобігти нещасним випадкам і травмам.



Важливо продовжувати тренуватися впродовж життя / Фото senivpetro

2. Кардіо змушує тебе втрачати м'язи

Існує поширена думка, що якщо ти хочеш зберегти м'язи і продовжувати набирати вагу, тобі слід відмовитися від кардіотренувань, оскільки вони нібито призводять до втрати маси.

На думку Future Fir, ця думка помилкова, оскільки кардіо може допомогти новачкам розвинути силу, м'язи та витривалість. Дослідження, опубліковане в журналі Exercise & Sports Science Reviews у 2014 році, показало, що аеробні вправи допомагають збільшити "гіпертрофію скелетних м'язів завдяки зміні білкового обміну".

Не рекомендується робити багато кардіо, якщо ти хочеш зосередитися на збільшенні м'язової маси. Але не тому, що це їх руйнує, а тому, що кардіо може призвести до надмірної втоми і зниження ефективності силових тренувань. Найкраще робити кардіотренування тривалістю не більш як 30 хвилин. А якщо воно занадто інтенсивне, залиш його до тренування з обтяженнями.

3. М'язи можуть перетворитися на жир

Ще одна поширена думка полягає в тому, що ти можеш перетворити жир на м'язи, і що м'язи можуть перетворитися на жир, якщо ти даси їм попрацювати.

Shape вказує на те, що це неправильно, оскільки м'язи і жир – це дві різні тканини. Вони, безумовно, не мають здатності перетворюватися одна в одну. Що відбувається, так це те, що ці тканини можуть збільшуватися або зменшуватися в залежності від таких речей, як твоя дієта або рівень активності.



М'язова тканина та жирова – різні / Фото master1305

4. Без добавок не буде успіхів

Експерти стверджують, що дієта відповідає за 70% результатів, які ти отримуєш: чи то втрата ваги, чи то набір м'язової маси. Завжди краще отримувати поживні речовини з натуральних продуктів.

Добавки можуть допомогти з набором маси і особливо рекомендуються тим, хто не може отримати потрібну кількість білка з їжею. Але якщо ти їх не приймаєш, це не означає, що ти втратиш м'язи або не зможеш набрати об'ємну масу.

5. Потрібно ще більше ваги для результатів

Це правда, що фізичні вправи повинні бути прогресивними та розвиватися, щоб твої тренування відповідали твоєму рівню витривалості і стану. Але це також правда, що людський організм має межу, і що існує точка, в якій він більше не зможе додавати вагу.

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Що робити в таких випадках? Ми рекомендуємо грати з темпом, а також з повтореннями, інтенсивністю та типами вправ, які ти робиш. Зосереджуйся на різноманітності, щоб твоє тіло не звикло до одного й того ж і не перестало набирати вагу.