Не потрібно бути лікарем, тренером або дієтологом, щоб знати, що правильне харчування і регулярні фізичні вправи важливі для збереження здоров'я, енергії, хорошого сну і довшого життя. Дієта і фізична активність також відіграють певну роль в управлінні вагою і дозволяють набирати або скидати вагу, щоб досягти поставлених цілей і результатів, яких ти прагнеш.

Дивися також Переосмислення популярних коктейлів: авторські модифікації Мохіто й Апероль Шприца

Обидва ці способи є важливими, але питання на мільйон доларів полягає в тому, який з них є більш ефективним, коли ти прагнеш знизити цифри на вагах до більш здорової точки.

Дієта проти тренувань

За даними клініки Майо, дієта і фізичні вправи відіграють дуже різні ролі. І ми повинні розуміти їх, щоб ухвалювати кращі рішення про те, що нам потрібно або як застосувати кожен елемент у нашому повсякденному житті.

Щоб схуднути, дієта здається більш ефективною, ніж фізична активність. Щоб схуднути, потрібно робити багато фізичної активності, але ви можете отримати кращий енергетичний дефіцит, просто скоротивши калорії,

– сказав доктор Дональд Хенсруд, керівник програми "Здоровий спосіб життя" клініки Майо.

Але, з іншого боку, Хенсруд пояснює, що якщо ти хочеш зберегти втрачену вагу, то найефективніше – дотримуватися правильного режиму фізичних вправ, які також допоможуть тобі наростити м'язи, силу, витривалість і фізичну форму.



Дієти позитивно впливають на схуднення / Фото Drobot Dean

Експерт рекомендує зосередитися на обох напрямках, поєднуючи дієту для схуднення та фізичні вправи для підтримання результатів.

Основний принцип схуднення

Важливо, на думку П'ємонт Хелс, розуміти, що якщо ти хочеш схуднути, основний принцип – спалювати більше калорій, ніж споживаєш. Фізичні вправи не замінять повноцінного харчування, і дієта не допоможе тобі досягти бажаного результату, якщо ти не доповниш її більшою активністю у своєму повсякденному житті.

Колін Альруц, керівник відділу здоров'я та фітнесу в Piedmont Health, каже, що дієта забезпечує 70% результатів, які ти отримуєш. Але це короткостроковий і швидкий ефект, і погоджується з аргументом клініки Майо, що фізичні вправи необхідні. Щонайменше для того, щоб утримувати вагу протягом тривалого часу і продовжувати працювати над своїм самопочуттям і здоров'ям.

П'ємонт пояснює: "Щоб скинути один фунт жиру (близько пів кілограма) за тиждень, ви повинні спалювати 3 500 калорій, що дорівнює приблизно 500 калоріям на день. Спалити 500 калорій лише за допомогою фізичних вправ складно: людина вагою 200 (90 кілограмів) фунтів спалює 391 калорію, гуляючи протягом години зі швидкістю 5,6 кілометра на годину, тому зменшення калорійності вашого раціону – це керований спосіб зменшити чисті калорії".



Приділяй фізичній активності 30 хвилин на день / Фото master1305

Експерти рекомендують дотримуватися дієти, де ти можеш контролювати кількість споживаних калорій. Але не впадай в крайнощі, не обмежуй себе і не виключай цілі групи продуктів. Надзвичайно важливо мати різноманітні поживні речовини і навіть час від часу балувати себе. Це пов'язано з тим, що доведено, що дуже суворі дієти не є стійкими і мають найвищий ризик зриву.

Читай також Цим зловживає багато чоловіків: чому не варто додавати до страв багато солі

Що стосується фізичних вправ, то рекомендується приділяти їм щонайменше 30 хвилин на день. Віддавай перевагу силовим тренуванням з обтяженнями. Але не забувай про кардіо, а також розумій, що важливо бути активним і поза тренуваннями.