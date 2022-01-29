"Вульгарно чи естетично": Альона Омович розпалила підписників гарячим фото у ванній

29 січня 2022 , 01:48
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Джерело:

інстаграм Альони Омович

Давно ми не заглядали до Альони Омович в інстаграм, про що вже почали шкодувати. Адже українська Кім Кардашян дарма часу не гаяла, викладаючи все нові й нові гарячі фото.

Не став винятком її останній пост. Він, до слова, не на жарт розбурхав підписників Альони Омович. А все тому, що на світлині красуня позує абсолютно голою. Ба більше, українська Кім Кардашян вирішила спитати своїх прихильників, як вони ставляться до подібних кадрів.

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Як не дивно, з реакцією вони не надто зволікали. Користувачі мережі не лише засипали Альону Омович лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Читай найцікавіші з них:

  • "Естетика зашкалює";
  • "Коли наповнила ванну гарячою водою і чекаєш, коли вона трохи остигне";
  • "Надто красиво для вульгарності";
  • "Коли тягнеш кицюню купатися";
  • "Красива вульгарність";
  • "Це фото естетично прекрасне";
  • "Що не поза, то мистецтво";
  • "Надзвичайно круте фото";
  • "Ти просто бездоганна";
  • "Чарівна королева".


Спокусливе фото Альони Омович розбурхало мережу / Фото з інстаграму Омович

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Альона Омович не залишає абсолютно нікого байдужим. І тут немає нічого дивного, адже від неї просто неможливо відірвати погляду. Тож, якщо ти досі цього не зробив, – підпишися на нашу героїню. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї?

Автор: Назарій Лазур