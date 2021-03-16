Як бути асом у сексі: кілька порад чоловікам від Моніки Геллер з серіалу "ДРУЗІ"

За 10 сезонів серіалу "ДРУЗІ" нам залишили безліч життєво важливих уроків. У Фібі Буффе ми навчилися бути щирими, у Росса Геллера – наполегливими, у Чендлера Бінга – мати почуття гумору, у Рейчел Грін – знати те, що ми любимо, а у Джої Трібіані – бути хорошим другом. А от Моніка Геллер розповіла нам, як бути асом у сексі.

Ми всі хочемо знати, як бути хорошими у сексі. У Моніки Геллер є ключ до досягнення успіху. Фактично, його нам показав Чендлер. Моніка без коливань прийняла його пропозицію руки та серця, адже любила його. А також тому, що знала, що завдяки її пораді він зможе подарувати їй найкращий секс у житті.

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Один з класичних моментів Моніки – це коли вона показує Чендлеру, що в жіночому тілі є 7 ерогенних зон. Кожній із них відповідає номер, і вона показує йому різні комбінації, з якими він може "налаштувати" будь-яку жінку. Ба більше: він може подарувати їй незабутній оргазм.

У той час жінки, котрі дивилися цю серію, ставили питання, чому вони ніколи не чули про цю діаграму. Чоловіки узагалі були подивовані, що з допомогою нехитрих комбінацій можна стати справжнім сексуальним майстром.

В одній з серій Моніка розповідала про діаграму, яку має знати кожен чоловік:

З реакції Моніки ми знаємо, що вона має на увазі, коли згадує число 7, але на діаграмі є ще 6 пунктів, які, за її словами, чоловіки повинні стимулювати у першу чергу. Як усі ми знаємо, секс – одночасно фізичний і розумовий процес. І, за словами Моніки, ця діаграма допомагає вбити двох зайців одним пострілом.

Як працює діаграма Моніки Геллер?

Для початку кожен чоловік повинен знати, що існує понад 7 ерогенних зон. Але Моніка згадала найважливіші, а це означає, що її діаграма відкрита для інтерпретації кожною людиною по-різному. Але річ у тім, що для того, щоб мати найкращий секс або бути найкращим коханцем, важливо приділяти увагу більш ніж одній частині тіла. Обов'язково стимулювати різні області, звертаючи увагу на реакцію своєї партнерки.

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Тобі потрібно виявити, що подобається партнерці. А тепер використовуй свої знання для того, щоб подарувати їй незабутній оргазм.

Також Моніка навчила нас, що жінки – не машини. Вони не збираються реагувати на натискання кнопки. Вони значно складніші. Потрібно пам'ятати не лише про ерогенні зони, а й про зв'язок. Твоя увага дозволяє зрозуміти партнерці, що перед нею саме той чоловік, який може подарувати їй якомога більше задоволення.

Урок Моніки для Чендлера був дуже веселим, але він також був надзвичайно інформативним. За її словами, деякі області, яким ти повинен приділити більше уваги під час сексу, – вуха, рот, шия та ноги. Але також важливо, щоб ти виявив й інші ерогенні зони у своєї коханої. Це дасть вам можливість кайфувати від кожного заняття сексом.

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