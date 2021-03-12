Чи є щось спільне між знаком Зодіаку твоєї коханої та її ерогенними зонами? Однозначно є. Men 24 розповість тобі, яким зонам тіла твоєї партнерки потрібно присвятити максимум уваги, щоб подарувати їй неабияке задоволення.

Ерогенні зони – ділянки тіла, які мають найвищу чуттєвість. І, як виявилося, у кожного знаку Зодіаку ці зони свої. Дізнайся, яку частину тіла своєї коханої тобі слід пестити, щоб подарувати їй приємні відчуття.

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Овен, волосся

Технічно волосся – не зовсім частина тіла. Але Овнам шалено подобається, коли їм у волосся запускають руку. Ти можеш гратися її волоссям, нюхати його, дмухати на нього. Усе це збуджує та дарує низку приємних відчуттів.



Овнам подобається, коли граються з їхнім волоссям / Фото Unsplash

Телець, шия та горло

Солодкі поцілунки в шию збуджують Тельців. Тож не полінуйся пестити шию своєї коханої. Можеш легенько проходитися по ній пучками своїх пальців, цілувати або плавно масувати. До слова, розслабляючий масаж шиї може стати відмінною прелюдією, якщо твоя партнерка Телець по гороскопу.

Близнюки, руки

Твоя задача – зосередити усю увагу рукам своєї коханої. Для максимальної інтимності можна використовувати пір'їнку. Легкі дотики буквально зведуть з розуму партнерку.

Рак, груди

Якщо твоя кохана по гороскопу Рак, то тобі казково пощастило. Ти можеш сміливо братися за її груди, цілуючи їх. Саме контакт з цією частиною тіла дозволяє партнерці отримати неймовірне задоволення.



Головна ерогенна зона Раків – груди / Фото Unsplash

Лев, хребет

Якщо твоя друга половина Лев, то тобі потрібно зосередитися на її хребті. Можеш зробити плавний масаж хребта. Він наповнить кохану пристрастю. Ба більше: правильно зроблений масаж допоможе прибрати напругу та підвищити емоційну близькість.

Діва, живіт

Можеш легенько цілувати або покусувати живіт своєї коханої. Для певної пікантності використай кубики льоду або ж збиті вершки. Це дозволить перетворити прелюдію на справжню еротичну гру, яка збуджуватиме вас обох.

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Терези, сідниці

Якщо твоя партнерка Терези, то тобі однозначно слід сконцентрувати увагу її сідницям. Можеш ляскати її, розминати або ж цілувати. Додай трохи сили, але не перестарайся. Твоя партнерка повинна відчувати впевненість у твоїх рухах, але не грубість.

Скорпіони, все тіло

Чоловікам, чиї кохані Скорпіони по гороскопу, вдалося зірвати джекпот. Воно й не дивно, адже жінки, народжені під цим знаком, можуть похизуватися тим, що буквально все їхнє тіло всіяне ерогенними зонами. Але не забувай і про голову. Надзвичайно розумні Скорпіони збуджуються і від інтелектуальних розмов.

Стрілець, стегна

Проведи рукою по внутрішній стороні стегна своєї коханої. Цілуй і стискай. Усе це дозволить отримати незабутнє задоволення. А ще ти можеш дражнити свою партнерку. Для цього можна водити рукою максимально близько до геніталій, але не торкатися до них.



Якщо твоя кохана Стрілець, то варто звернути увагу на її стегна / Фото Unsplash

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Козеріг, ноги

Достатньо легко торкнутися ноги своєї коханої, щоб звести її з розуму. Особливої уваги заслуговує зона під колінами. Проведи легенько по ній рукою, щоб подарувати партнерці райське задоволення.

Водолій, литки

Ти можеш легенько покусувати або цілувати литки своєї коханої. Не соромся лоскотати їх, а також розминати. Але роби все без надмірної агресії. Найменше, щоб тобі потрібно, – залишати синці на її тілі.

Риби, ступні

Ступні – чудова частина тіла для еротичних ігор. Ти можеш зробити розслабляючий масаж своїй коханій. А можеш полоскотати її. Цілуй і покусуй ступні своєї партнерки, даруючи їй кайф.



Масуй ступні своєї коханої, якщо вона по гороскопу Риба / Фото Unsplash

Звичайно ж, кожна жінка неповторна. Тож ти просто зобов'язаний вивчати її тіло, щоб виявити саме ті зони, які однозначно потребують максимальної уваги. Пам'ятай про те, що якісний розігрів перед сексом гарантує неабияке задоволення вам обом!

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