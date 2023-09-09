Яких цілей потрібно досягнути, щоб бути щасливим на роботі

Бути щасливим на роботі – це те, чого прагне багато хто з нас. Однак, реалізація на робочому місці часто здається недосяжною.

З огляду на це, професор Гарвардського університету Артур Брукс поставив собі за мету побудувати "низовий рух ентузіастів щастя". Він поділився секретами того, як бути щасливим на роботі. Адже, як він сказав в інтерв'ю Harvard Business Review, "якщо ви нещасливі на роботі, ви, ймовірно, нещасливі й у житті".

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Тема щастя на роботі та факторів, які дають людині максимальне задоволення від роботи, займає значну частину майбутньої книги Брукса "Побудуй життя, яке ти хочеш: мистецтво і наука бути щасливішим", яку він написав у співавторстві з Опрою Вінфрі. Дивно, але це не обов'язково означає знайти роботу своєї мрії.

Щоб бути щасливим на роботі, вам не обов'язково мати захоплюючу роботу, яка є вершиною ваших освітніх досягнень або найпрестижнішим застосуванням вашого "потенціалу", і вам не обов'язково заробляти багато грошей. Важливо не стільки "що" в роботі, скільки "хто" і "чому",

– каже Брукс.

Як він розповідає студентам Гарвардської бізнес-школи, ключовими знаменниками задоволеності роботою є люди, цінності та відчуття досягнення. Нижче ми спробуємо пояснити його думку.

Як бути щасливим на роботі

Мати роботу своєї мрії – це добре, але це залишає місце для розчарування і фрустрації, якщо ти не можеш її отримати. У зв'язку з цим Брукс наголошує на необхідності бути гнучким у пошуку роботи – такої, яка приноситиме відчуття досягнення. Це, своєю чергою, мотивуватиме тебе поставити перед собою довгострокові цілі, які не включають підвищення зарплати.

Якщо ж гроші є твоєю єдиною кар'єрною метою, то вони не гарантують щастя на роботі, оскільки приносять лише тимчасове задоволення. Для повного задоволення від роботи, а отже, і щастя на роботі, розумно переслідувати дві основні цілі.

1. Заслужений успіх

Перша мета, на думку Брукса, – це заслужений успіх. Прагнення до заслуженого успіху забезпечить відчуття досягнення і професійної ефективності, що, своєю чергою, зміцнить твою віру в те, що ти добре робиш свою справу, і ти будеш схильний продовжувати її робити. Роботодавці також відіграють важливу роль у цьому. Якщо тобі пощастило мати хорошого керівника, який виступає в ролі наставника, дає чіткі вказівки та зворотний зв'язок і заохочує тебе розвивати нові навички, ти, швидше за все, будеш щасливим на роботі.



Важливо мати на роботі хорошого наставника / Фото freepik

2. Служіння іншим

Ще одна мета, яку варто переслідувати, – служити іншим. Знайди собі роботу, яка може допомогти покращити світ. Брукс підкреслює, що це не означає, що ти повинен займатися благодійністю. Тобі не обов'язково працювати в якійсь соціальній службі, щоб відчувати себе щасливим на роботі. Навпаки, каже він, ти можеш знайти себе корисним і віддавати іншим майже на будь-якій роботі. Прикладом, який він наводить в "Атлантиці", є історія одного з його студентів, який покинув навчання в Гарварді, щоб стати офіціантом у Барселоні, тому що його клієнти були "всі важливі та рівні".

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