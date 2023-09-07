Не обов'язково бути багатим чи мільйонером, щоб робити більше зі своїми грошима. Але ти повинен знати, як про них дбати, отримувати від них максимум користі та аналізувати витрати. Щоб переконатися, що все, на що ти їх витрачаєш, дійсно приносить користь і є вартісним.

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І піклування про гроші не означає, що ти не можеш іноді себе побалувати або що ти повинен все заощаджувати і жити занадто обмежено. Це означає, що ти повинен бути трохи розумнішим і застосовувати на практиці малі та великі дії, які мають значення, відповідно до твоїх можливостей.

1. Вони ощадливі

Вікіпедія описує ощадливість як "якість бути розважливим, пасивним, ощадливим і економним у використанні ресурсів". Це не означає, що ти повинен бути надзвичайно жорстким у своїх витратах або що ти не можеш купувати щось дороге час від часу. Але це означає, що ти повинен витрачати помірно, без надмірностей і завжди думати про заощадження, навіть якщо це буде в невеликих кількостях.

Йдеться про те, щоб не витрачати як мільйонер, навіть якщо ти ним є, а думати про своє майбутнє.

2. Стався до витрат як до інвестицій

Коли ти думаєш про витрати як про інвестиції, ти думаєш про вигоду, ризик, про те, що цей продукт, предмет одягу або досвід може означати для твого життя і для твоєї економіки. І це може спонукати тебе ухвалювати кращі рішення й уникати тих, які не дуже хороші.



Дрібні витрати – насправді великі витрати / Фото Drobot Dean

Це змусить тебе зупинитися на мить і замислитися над тим, чи дійсно тобі потрібно те, що ти хочеш купити. Чи це просто тимчасова річ, яка тобі не так вже й потрібна і яку ти не так вже й хочеш.

3. Слідкуй за "незначними" витратами

Віриш чи ні, але дрібні витрати можуть завдати більше шкоди, ніж ти думаєш. Тому що це витрати, які робляться без особливих роздумів, і які, коли їх підсумувати, можуть перетворитися на значну суму.

Згідно з програмою CNBC Make It, мільйонери не витрачаються на такі речі, як мережеві кав'ярні або їжу, яку вони можуть приготувати вдома. Адже вони знають, що значно дешевше зробити це самостійно.

Наприклад, якщо ти купуєш каву за 50 гривень щодня, в кінці місяця ти витратиш близько 3 000 гривень, і якщо ти будеш витрачати ці гроші щомісяця, в кінці року ти витратиш близько 36 000 гривень, які ти міг би заощадити для чогось більш важливого.

Звернімо увагу! Це може бути і не кава. Але, швидше за все, у тебе є певна стаття витрат, яка теж є не настільки важливою та витягує чимало грошей. Можливо, це обід у кафе біля роботи або щось подібне.

4. Веди бюджет

Складати бюджет дуже важливо, оскільки це допомагає тобі знати, які твої доходи і витрати, що є пріоритетними (наприклад, електроенергія, вода і газ), і що у тебе "залишилося" наприкінці місяця, що ти міг би заощадити.

Це також допоможе тобі визначити витрати, які ти можеш скоротити. Або якщо у тебе є можливість побалувати себе, не відчуваючи при цьому провини та не руйнуючи свої рахунки.



Почни нарешті вести свій бюджет / Фото wirestosk

5. Вони знають власні ризики

За даними SmallBizClub, керівники, як правило, наполегливо працюють над своїм фінансовим інтелектом (що також допомагає їм бути психологічно сильними). І в рамках цього вони роблять все можливе, щоб знати свої власні ризики, які є особистими і специфічними для них.

Це те, що вони роблять зі своїм бізнесом, але вони також можуть робити це і з собою, визначаючи "спокуси", речі та час, коли вони схильні до перевитрат, або сфери свого життя, які призводять до втрати грошей. Наприклад, коли вони їдуть на вихідні та платять за все карткою, уникаючи ліміту, або коли вони не готуються до поїздок заздалегідь і в підсумку витрачають більше, ніж очікували.

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Скористайся цими порадами. З їхньою допомогою ти зможеш неабияк заощадити, не змушуючи відмовлятися від усього не світі.