Щастя – це вибір: експерти з Гарварда назвали три звички для його досягнення

Ми всі хочемо мати більше щастя, але багато хто з нас шукає його не там, де треба. Або просто не знає, як почати його шукати та досягати щодня, а іноді ми самі ставимо перешкоди на своєму шляху.

Але наука знає, що щастя дуже важливе для всіх людей, що воно є необхідним елементом для досягнення успіху і навіть для того, щоб жити довше і краще. І саме тому були проведені всілякі дослідження, щоб з'ясувати, які способи або речі дійсно допомагають отримати його і зберегти (тому, що якщо ти не дбаєш про нього, ти його втрачаєш).

Варте уваги Незамінна класика для вечора з друзями: як приготувати Dirty Martini Vodka

Гарвардський університет провів багато досліджень на цю тему, одне з них говорить, що для того, щоб бути по-справжньому щасливими, нам потрібні хороші друзі та здорові, збалансовані стосунки (і не потрібно бути вченим, щоб це довести). Але є й інші, які знайшли різні варіанти, що також можуть допомогти і насправді дозволяють нам мати більше щастя щодня.

У минулому Гарвард виявив, що існують хороші звички, які дозволяють досягти щастя в довгостроковій перспективі. Але є також способи досягти його миттєво і відчувати себе набагато більш задоволеним, реалізованим і щасливим кожен день.

У Гарварді кажуть, що щастя – це вибір, в тому сенсі, що ти повинен вирішувати прагнути до нього щодня.

Виходь з дому і будь активним

У статті, опублікованій в Harvard Health Publishing, експерти університету виявили, що одним із ключів до щоденного щастя є фізична активність, особливо коли вона виводить тебе з дому.



Приділяй увагу фізичній активності / Фото prostooleh

Так сталося, що фізична активність вивільняє ендорфіни та покращує настрій, а проведення часу на свіжому повітрі також пов'язане з хорошим психічним здоров'ям, самопочуттям і кращим настроєм, і вони рекомендують намагатися приділяти 30 хвилин активності в день, хоча вони підкреслюють, що брак часу не є проблемою, оскільки кілька хвилин також можуть мати значення.

Магія маленьких задоволень

Гарвардські експерти пишуть, що також важливо шукати ті дрібниці, які тобі подобаються і приносять задоволення, і які можуть допомогти тобі балувати себе щодня. За даними Harvard Health, дослідження показало, що дрібниці можуть мати велике значення і навіть змусити тебе почуватися щасливішим в цей момент, тому не ігноруй їх.

Подумай, наприклад, про читання улюбленої книги, десерт, прогулянку в саду, гру з домашнім улюбленцем, перегляд епізоду серіалу, який був у твоєму списку, або прослуховування пісні, яка завжди підіймає настрій. Важливо, щоб ти намагався робити ці дрібниці щодня, щоб протидіяти негативному або розчаровуючому ефекту маленьких поганих або незручних речей, з якими ти стикаєшся.

Зменш кількість рішень, які тобі доводиться приймати

Занадто багато можливостей може призвести до втоми від прийняття рішень, відчуття перевантаження або розчарування, оскільки серед такої кількості можливостей ти завжди в кінцевому підсумку нічого не знайдеш (і яскравим прикладом є те, що відбувається в стрімінгу).



Намагайся не перевантажувати себе рішеннями / Фото freepik

Експерти рекомендують обмежити кількість рішень, які тобі доводиться приймати щодня, автоматизувати деякі процеси, створити уніформу для роботи, яка не змушує тебе думати про те, що ти збираєшся одягнути, або виключити зі своєї рутини речі, які не приносять реальної користі і не мають позитивного ефекту. Пам'ятай, що іноді менше – це більше, і це особливо актуально, коли мова йде про прийняття рішень.

Читай також Тобі пора взяти паузу: 5 ознак того, що ти надто відповідальний у своєму житті