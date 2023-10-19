Коли ми говоримо про надмірну відповідальність, ми маємо на увазі надмірну потребу контролювати або піклуватися про кожен аспект життя, часто коштом особистого здоров'я та стосунків. Ти належиш до таких людей? Ось кілька ознак, які вказують на те, що ти або хтось із твоїх близьких надмірно відповідальний і потребує перерви.

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1. Перфекціоніст

Надмірно відповідальні люди, як правило, перфекціоністи. Вони встановлюють для себе нереально високі стандарти і прагнуть до бездоганності в кожному завданні. Так, прагнення бути бездоганним гідне захоплення, але перфекціонізм може призвести до хронічного стресу і вигорання. Він також може викликати фрустрацію і розчарування, коли ці нереалістичні очікування не виправдовуються.

2. Труднощі з делегуванням

Якщо тобі важко делегувати завдання іншим, це може бути ознакою надмірної відповідальності. Ти вважаєш, що ніхто інший не може виконати роботу так добре, як ти, що призводить до великого робочого навантаження і постійного відчуття перевантаженості. Таке небажання делегувати повноваження може призвести до напруження у стосунках і перешкоджати особистому та професійному зростанню.



Ти не довіряєш іншим, тому не делегуєш завдання / Фото Drazen Zigic

3. Постійне занепокоєння

Надмірно відповідальні люди часто несуть на своїх плечах увесь тягар світу. Вони безперервно турбуються про добробут інших і результат різних ситуацій. Це хронічне занепокоєння може призвести до тривоги і безсоння, що впливає на загальний стан психічного здоров'я. Це також може заважати насолоджуватися теперішнім моментом.

4. Нехтування турботою про себе

Надмірна відповідальність часто означає нехтування власними потребами на користь турботи про інших або виконання обов'язків. Це може призвести до нехтування фізичним та емоційним здоров'ям. З часом таке нехтування собою може призвести до проблем з фізичним і психічним здоров'ям, включаючи хронічний стрес, втому і навіть депресію.

5. Складно сказати "Ні

Чи часто тобі важко сказати "Ні" додатковим зобов'язанням або обов'язкам? Якщо так, то ти надмірно відповідальний! Відчуття обов'язку допомагати іншим, навіть якщо це шкодить їм самим, не є здоровим. Це може призвести до перевантаженого графіку, що спричиняє відсутність балансу між роботою та особистим життям, стресу і виснаження.



Ти не вмієш казати слово "Ні" / Фото Drazen Zigic

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Бути відповідальним класно. А от бути надто відповідальним – ні. Це може вкрай негативно вплинути на тебе, твоє життя та задоволення від нього. Задумайся!