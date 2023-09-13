Комбуча на Марсі: це може бути ключем до виживання астронавтів за межами Землі

Бактерії, які можна знайти в смачному шипучому напої, можуть допомогти астронавтам колись створити кисень. Річ у тім, що деякі мікроби, які допомагають ферментувати комбучу (чайний гриб), можуть вижити у вкрай суворих умовах.

Зокрема, за межами земної атмосфери. Вчені також припускають, що ці організми можуть дати майбутнім космічним мешканцям Марса чи Місяця набагато більше, ніж просто смачний напій. Ці бактерії можуть допомогти виробляти кисень для дихання.

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Чому чайний гриб варто відправити у космос

Завдяки здатності виробляти кисень і функціонувати як біофабрики, ця біотехнологія може значно покращити майбутні космічні місії та зусилля з освоєння космосу людиною,

– сказала астробіологиня Європейського космічного агентства (ЄКА) Ніколь Каплін.

Культури чайного гриба, які є багатовидовим меланжем бактерій і дріжджів, є ключовими для створення напою комбуча. Додай одну таку культуру до підсолодженого чаю кімнатної температури, і поки в чаї багато цукру, мікроби, що містяться в ньому, будуть споживати ці поживні речовини, розмножуватися і ферментувати чай.

чай. Відомо, що культура чайного гриба виживає в суворих умовах на Землі. Це частково завдяки тому, що мікроби, які є у її складі, злипаються й утворюють пружний килимок під впливом несприятливих температур або радіаційного випромінювання.



Установка Expose-R2 на МКС – 46 видів бактерій, грибів та членистоногих у цих контейнерах / Зображення ESA

Коли ЄКА відправило деякі бактерії, знайдені в культурі чайного гриба, на 18 місяців на зовнішню поверхню Міжнародної космічної станції, вчені спостерігали, як організми відновлюють свою ДНК навіть після пошкодження космічним випромінюванням.

Планувальники космічних місій цікавляться чайним грибом не лише тому, що це смачний напій, але й тому, що пов'язані з ним мікроби можуть виробляти кисень. Якщо вдасться використати здатність цих мікробів виробляти кисень у космосі, астронавтам не доведеться добувати цей життєво важливий елемент з іншого джерела.

хоча раніше ніколи не брали мікроби на Місяць, наступні місії програмиможуть це зробити – взяти з собою культури чайного гриба, щоб перевірити, наскільки ця речовина придатна для життя.