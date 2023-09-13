В частности, вне земной атмосферы. Ученые также предполагают, что эти организмы могут дать будущим космическим обитателям Марса или Луны гораздо больше, чем просто вкусный напиток. Эти бактерии могут помочь производить кислород для дыхания.

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Почему чайный гриб стоит отправить в космос

Благодаря способности производить кислород и функционировать как биофабрики, эта биотехнология может значительно улучшить будущие космические миссии и усилия по освоению космоса человеком,

– сказала астробиологиня Европейского космического агентства (ЕКА) Николь Каплин.

Культуры чайного гриба, являющиеся многовидным меланжем бактерий и дрожжей, являются ключевыми для создания напитка комбуча. Добавь одну такую культуру к подслащенному чаю комнатной температуры, и пока в чае много сахара, содержащиеся в нем микробы будут потреблять эти питательные вещества, размножаться и ферментировать чай.

чай. Известно, что культура чайного гриба выживает в суровых условиях на Земле. Это отчасти благодаря тому, что находящиеся в ее составе микробы слипаются и образуют упругий коврик под воздействием неблагоприятных температур или радиационного излучения.



Установка Expose-R2 на МКС – 46 видов бактерий, грибов и членистоногих в этих контейнерах / Изображение ESA

Когда ЕКА отправило некоторые бактерии, найденные в культуре чайного гриба, на 18 месяцев на внешнюю поверхность Международной космической станции, ученые наблюдали, как организмы восстанавливают свою ДНК даже после повреждения космическим излучением.

Планировщики космических миссий интересуются чайным грибом не только потому, что это вкусный напиток, но и потому, что связанные с ним микробы могут производить кислород. Если удастся использовать способность этих микробов производить кислород в космосе, астронавтам не придется извлекать этот жизненно важный элемент из другого источника.

Итак, хотя раньше никогда не брали микробы на Луну, следующие миссии программы "Артемида" могут это сделать – взять с собой культуру чайного гриба, чтобы проверить, насколько это вещество пригодно для жизни.