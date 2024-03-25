Секс-експертка назвала 6 ознак, що ти поганий у ліжку

25 березня 2024, 22:47
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Джерело:

New York Post

Секс – приємне заняття, яким щодня насолоджуються мільйони людей. Утім, чи задумувався ти над тим, наскільки добре з ним справляєшся?

Психотерапевтка з сексу та стосунків Міранда Крістоферс, засновниця британської служби консультування The Therapy Yard, ділиться шістьма ознаками того, що ти поганий в ліжку – від браку розкутості до рутинної рутини.

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Люди не можуть бути "хорошими" в ліжку – розслабленими, зацікавленими, зануреними – якщо вони відчувають осуд або емоційну незахищеність,
– сказала Крістоферс в інтерв'ю.

Тобі бракує впевненості

Коли вам бракує впевненості у власному тілі, ви не відчуваєте себе вільно, не можете бути відкритими та спонтанними, тому ви менш чутливі,
– пояснює Крістоферс.

За словами експертки, ти можеш наполягати на тому, щоб займатися сексом у темряві або під ковдрою. Це може допомогти зосередитися на тому, що тобі подобається і що приносить задоволення.

Крістоферс радить увімкнути музику або запалити свічки, щоб створити настрій.

Ти легко відволікаєшся

Гарний секс – це... бути на зв'язку: втратити себе в насолоді, навіть не думаючи про наступний рух, ніби ви танцюєте разом,
– стверджує Крістоферс.

Вона пропонує практикувати усвідомленість – тренувати мозок зосереджуватися на сьогоденні – щодня і переносити цей настрій у спальню.

Ти соромишся говорити про секс зі своєю партнеркою

Ванесса Марін, авторка книги 2023 року "Розмови про секс: П'ять розмов, які змінять ваше інтимне життя", рекомендує розпочати розмову з компліменту.

"Це може бути щось дуже лагідне, наприклад: "Ти сьогодні маєш гарний вигляд" або "У тебе дуже гарні очі". Ви також можете зробити якийсь комплімент про зв'язок, який ви відчуваєте", – розповіла Марін в інтерв'ю The New York Times минулого року.


Важливо не соромитися говорити про свої бажання / Фото We-Vibe Toys

Вона поділилася, що проблеми в сексі часто виникають через погану комунікацію.

Крістоферс зазначає, що важливо з'ясовувати у партнерки її бажання і продовжувати слідкувати за нею, адже з часом ці вподобання можуть змінюватися.

Ти не змінюєш свій розпорядок дня

Португальське дослідження, опубліковане минулого року в Journal of Sexual Medicine, показало, що чоловіки, як правило, повідомляють про вищий рівень сексуальної нудьги в довготривалих стосунках порівняно з жінками.

Твоя партнерка просто не в захваті від цього

Згода означає, що обидва партнери однаково хочуть сексу. Але є багато причин, чому рівень бажання може бути різним. Якщо ви віддаєте перевагу ранковому сексу, а ваш партнер – нічному, вам потрібно поговорити про це і знайти щось, що підійде обом,
– пояснює Крістоферс.

Ти відчуваєш сором, якщо у тебе не виходить

Дослідження 2019 року показало, що тривога щодо сексуальної активності зачіпає від 9% до 25% чоловіків (сприяючи передчасній еякуляції) і від 6% до 16% жінок (пригнічуючи сексуальний потяг).

Крістоферс радить зняти тиск, зосередившись на власних фізичних відчуттях, а не лише на задоволенні партнера.


Якщо щось не виходить – не засмучуйся / Фото Toa Heftiba

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Задля справедливості зауважимо, що, на щастя, все можна виправити. Пам'ятай, що неможливо щоразу бути однаковим у сексі. І що на твої відчуття та емоції впливає ціла низка чинників. Тому найкраще, що ти можеш зробити, – зануритися у сам процес і насолоджуватися ним і своєю партнеркою.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.
Автор: Назарій Лазур