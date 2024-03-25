Секс-експертка назвала 6 ознак, що ти поганий у ліжку

Секс – приємне заняття, яким щодня насолоджуються мільйони людей. Утім, чи задумувався ти над тим, наскільки добре з ним справляєшся?

Психотерапевтка з сексу та стосунків Міранда Крістоферс, засновниця британської служби консультування The Therapy Yard, ділиться шістьма ознаками того, що ти поганий в ліжку – від браку розкутості до рутинної рутини.

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Люди не можуть бути "хорошими" в ліжку – розслабленими, зацікавленими, зануреними – якщо вони відчувають осуд або емоційну незахищеність,

– сказала Крістоферс в інтерв'ю.

Тобі бракує впевненості

Коли вам бракує впевненості у власному тілі, ви не відчуваєте себе вільно, не можете бути відкритими та спонтанними, тому ви менш чутливі,

– пояснює Крістоферс.

За словами експертки, ти можеш наполягати на тому, щоб займатися сексом у темряві або під ковдрою. Це може допомогти зосередитися на тому, що тобі подобається і що приносить задоволення.

Крістоферс радить увімкнути музику або запалити свічки, щоб створити настрій.

Ти легко відволікаєшся

Гарний секс – це... бути на зв'язку: втратити себе в насолоді, навіть не думаючи про наступний рух, ніби ви танцюєте разом,

– стверджує Крістоферс.

Вона пропонує практикувати усвідомленість – тренувати мозок зосереджуватися на сьогоденні – щодня і переносити цей настрій у спальню.

Ти соромишся говорити про секс зі своєю партнеркою

Ванесса Марін, авторка книги 2023 року "Розмови про секс: П'ять розмов, які змінять ваше інтимне життя", рекомендує розпочати розмову з компліменту.

"Це може бути щось дуже лагідне, наприклад: "Ти сьогодні маєш гарний вигляд" або "У тебе дуже гарні очі". Ви також можете зробити якийсь комплімент про зв'язок, який ви відчуваєте", – розповіла Марін в інтерв'ю The New York Times минулого року.



Важливо не соромитися говорити про свої бажання / Фото We-Vibe Toys

Вона поділилася, що проблеми в сексі часто виникають через погану комунікацію.

Крістоферс зазначає, що важливо з'ясовувати у партнерки її бажання і продовжувати слідкувати за нею, адже з часом ці вподобання можуть змінюватися.

Ти не змінюєш свій розпорядок дня

Португальське дослідження, опубліковане минулого року в Journal of Sexual Medicine, показало, що чоловіки, як правило, повідомляють про вищий рівень сексуальної нудьги в довготривалих стосунках порівняно з жінками.

Твоя партнерка просто не в захваті від цього

Згода означає, що обидва партнери однаково хочуть сексу. Але є багато причин, чому рівень бажання може бути різним. Якщо ви віддаєте перевагу ранковому сексу, а ваш партнер – нічному, вам потрібно поговорити про це і знайти щось, що підійде обом,

– пояснює Крістоферс.

Ти відчуваєш сором, якщо у тебе не виходить

Дослідження 2019 року показало, що тривога щодо сексуальної активності зачіпає від 9% до 25% чоловіків (сприяючи передчасній еякуляції) і від 6% до 16% жінок (пригнічуючи сексуальний потяг).

Крістоферс радить зняти тиск, зосередившись на власних фізичних відчуттях, а не лише на задоволенні партнера.



Якщо щось не виходить – не засмучуйся / Фото Toa Heftiba

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Задля справедливості зауважимо, що, на щастя, все можна виправити. Пам'ятай, що неможливо щоразу бути однаковим у сексі. І що на твої відчуття та емоції впливає ціла низка чинників. Тому найкраще, що ти можеш зробити, – зануритися у сам процес і насолоджуватися ним і своєю партнеркою.

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