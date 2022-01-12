Як дізнатися, що ти ставиш перед собою надто високі цілі

Важливо ставити перед собою цілі, а також досягати їх. Але, на жаль, деякі з них можуть бути надто високими та викликати стрес. І саме на цьому ми зосередимо нашу увагу.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Psychology Today, надто високі цілі негативно впливають на твою самооцінку. Особливо у тих ситуаціях, коли тобі не вдається досягнути того, що ти задумав. Ба більше, це сильно вдаряє по мотивації, а також може негативно вплинути на твоє життя.

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Твої цілі надто високі, якщо

1. Ти відчуваєш через них стрес

Чи вважаєш ти, що всі інші досягають більшого, ніж ти?

Ти відчуваєш, що нічого не досягаєш і що у тебе немає того, що потрібно для досягнення цілей?

Ти весь час відчуваєш розчарування та тиск?

Твоя самооцінка сильно страждає, коли ти зазнаєш невдачі. Але іноді це не твоя вина, а той факт, що ти встановив планку надто високо та не слідував крок за кроком, поки не досягнеш її. Швидше за все, твій рівень стресу підвищується, коли ти відчуваєш, що маєш зробити багато за короткий проміжок часу.

Тож, можливо, тобі варто переглянути свої пріоритети та плани.



Надто амбітні цілі можуть стати причиною постійного стресу / Фото Tim Gouw

2. Ти відчуваєш біль і розчарування в інших

Це характерно для стосунків і є результатом занадто завищених очікувань. Також на тебе впливає небажання бачити реальність, або приймати той факт, що немає нічого ідеального. І це не лише романтична тема. Це також може вплинути на комунікацію з колегами на роботі.

3. Звинувачуєш світ у своїх проблемах

Наявність дуже високих цілей може призвести до того, що ти станеш озлобленим, різким у своїй критиці та перестанеш вчитися і рости. А все тому, що ти думаєш, що знаєш усе, а причиною твоїх бід є інші люди. Це не робить тобі жодних послуг, це не допоможе тобі досягнути омріяного. Ба більше, це може бути причиною того, чому ти не досягаєш успіху.



Ти вважаєш інших винними у своїх невдачах / Фото Icons8 Team

Як формувати реалістичні цілі?

1. Амбітні, але реалістичні очікування

Ти повинен ставити цілі, які змусять тебе думати наперед, але якими ти зможеш легко керувати. Ціль може бути масштабною, але рекомендується розділити її на маленькі завдання, які ти зможеш виконувати одне за одним.

Наприклад, замість того, щоб хотіти стати суперспортсменом після того, як ти роками і пальцем не ворухнув, почни з мети ходити у спортзал 3 рази на тиждень. Потім додай більше тренувань, збільшуй вагу й інтенсивність, поки не досягнеш того, що хочеш.

Філософ Дайсаку Ікеда говорив, що "справжні перемоги – це ті, яких ми досягаємо щодня". Це означає, що навіть якщо твої мрії великі, ти повинен усвідомлювати всі маленькі щоденні зусилля.

2. Працюй над подякою

Йдеться про визнання твоїх зусиль, святкування твоїх досягнень та подяки собі та іншим за все, що робиться. Можливо ти ще не написав геніальний роман, але кілька сторінок тексту – уже велика справа. Тобі слід бути послідовним, не здаватися та зберігати мотивацію. І вдячність допоможе тобі не зупинятися на досягнутому.



Не забувай бути вдячним собі та іншим / Фото Alejandro Escamilla

3. Гнучкість

Не будь надто екстремальним з датами і термінами твоїх планів. Той факт, що це займе у тебе трохи більше часу, не означає, що ти ніколи цього не досягнеш. Ти ж розумієш, що може статися багато непередбачуваних подій, які можуть затримати процес. Чого тільки варта пандемія коронавірусу. Робота над гнучкістю допомагає знизити рівень стресу й уникнути розчарування.

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Став перед собою досяжні цілі, а от амбітні – діли на кроки. Усе це дозволить не втрачати мотивацію з часом, а також ставати успішним. Правильно поставлені перед собою цілі допоможуть тобі досягнути успіху та стати кращою версією себе вчорашнього.