Согласно исследованию, опубликованному в Psychology Today, слишком высокие цели негативно влияют на твою самооценку. Особенно в тех ситуациях, когда тебе не удастся достичь того, что ты задумал. Более того, это сильно ударяет по мотивации, а также может негативно повлиять на твою жизнь.

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Твои цели слишком высоки, если

1. Ты чувствуешь из-за них стресс

Считаешь ли ты, что все остальные достигают большего, чем ты?

Ты чувствуешь, что ничего не достигаешь и что у тебя нет того, что нужно для достижения целей?

Ты все время ощущаешь разочарование и давление?

Твоя самооценка сильно страдает, когда ты терпишь неудачу. Но иногда это не твоя вина, а тот факт, что ты установил планку слишком высоко и не следовал шаг за шагом, пока не достигнешь ее. Скорее всего, твой уровень стресса повышается, когда ты чувствуешь, что должен сделать многое за короткий промежуток времени.

Так что, возможно, тебе следует пересмотреть свои приоритеты и планы.



Слишком амбициозные цели могут стать причиной постоянного стресса / Фото Tim Gouw

2. Ты чувствуешь боль и разочарование в других

Это характерно для отношений и есть результат слишком завышенных ожиданий. Также на тебя влияет нежелание видеть реальность или принимать тот факт, что нет ничего идеального. И это не только романтическая тема. Это может также повлиять на коммуникацию с коллегами на работе.

3. Обвиняешь мир в своих проблемах

Наличие очень высоких целей может привести к тому, что ты станешь озлобленным, резким в своей критике и перестанешь учиться и расти. А все потому, что ты думаешь, что знаешь все, а причиной твоих бед есть другие люди. Это не оказывает тебе никаких услуг, это не поможет тебе достичь желаемого. Более того, это может быть причиной того, почему ты не преуспеваешь.



Ты считаешь других виновными в своих неудачах / Фото Icons8 Team

Как формировать реалистичные цели?

1. Амбициозные, но реалистичные ожидания

Ты должен ставить цели, которые заставят тебя заранее думать, но которыми ты сможешь легко управлять. Цель может быть масштабной, но рекомендуется разделить ее на маленькие задачи, которые ты сможешь выполнять друг за другом.

К примеру, вместо того, чтобы хотеть стать суперспортсменом после того, как ты годами и пальцем не шевельнул, начни с цели ходить в спортзал 3 раза в неделю. Затем добавь больше тренировок, увеличивай вес и интенсивность, пока не добьешься того, что хочешь.

Философ Дайсаку Икеда говорил, что "настоящие победы – это те, которых мы достигаем ежедневно". Это значит, что даже если твои мечты велики, ты должен понимать все маленькие ежедневные усилия.

2. Работай над благодарностью

Речь идет о признании твоих усилий, праздновании твоих достижений и благодарности себе и другим за все, что делается. Возможно, ты еще не написал гениальный роман, но несколько страниц текста – уже большое дело. Тебе нужно быть последовательным, не сдаваться и сохранять мотивацию. И благодарность поможет тебе не останавливаться на достигнутом.



Не забывай быть благодарным себе и другим / Фото Alejandro Escamilla

3. Гибкость

Не будь слишком экстремальным с датами и терминами твоих планов. Тот факт, что это займет у тебя чуть больше времени, не значит, что ты этого никогда не достигнешь. Ты же понимаешь, что может произойти множество непредсказуемых событий, которые могут задержать процесс. Чего только стоит пандемия коронавируса. Работа над гибкостью помогает снизить уровень стресса и избежать разочарования.

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