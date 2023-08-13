Подаруй шкірі сяйво та захисти від сонця: 5 базових порад для догляду за обличчям для чоловіків

Щоб мати доглянутий вигляд, базовий ритуал може допомогти тобі впоратися з багатьма проблемами шкіри. До прикладу, з прищами, сухістю, запаленням і навіть ушкодженням від сонця.

Усе, що тобі потрібно зробити, це докласти трохи зусиль і навчити себе дотримуватися режиму догляду за шкірою. Тож спробуй ці п’ять кроків, щоб краще зрозуміти свою шкіру та створити розпорядок дня, який справді тобі підійде.

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1. Визнач свій тип шкіри

Розуміння типу твоєї шкіри – перший крок до створення правильного режиму догляду за шкірою. Незалежно від того, чи у тебе нормальна, суха, жирна, комбінована чи чутлива шкіра, нанесення будь-якого засобу для догляду за шкірою може принести більше шкоди, ніж користі. А все тому, що ти не знаєш, які саме компоненти необхідні твоїй шкірі.



Для початку слід визначитися, який у тебе тип шкіри / Фото freepik

Але є секрет: твій тип шкіри не буде постійним. Він може змінюватися з часом залежно від твого місця проживання, способу життя, віку та погоди. Інвестуй у продукти, орієнтовані на твій тип шкіри. Але май на увазі, що також нерозумно продовжувати використовувати ті самі продукти роками. Найкраще в цьому випадку – регулярно звертатися до фахівця. Внеси у свій календар візит дерматолога на кожні шість місяців або раз на рік. Щоб твій колір обличчя залишався свіжим.

2. Базовий розпорядок дня – найкращий розпорядок дня

Ідея вибору та організації процедури догляду за шкірою може бути складною, особливо якщо є безліч продуктів на вибір. Основна процедура очищення, тонізування та зволоження (двічі на день) зробить для тебе усе простим. Використання меншої кількості продуктів не буде надто важким або стомлюючим для тебе, щоб робити це регулярно.

3. Лущити, лущити, лущити

Секрет рівномірного кольору обличчя – пілінг. Це важливий крок, оскільки він позбавляє мертвої шкіри та покращує текстуру шкіри. Якщо ти новачок у відлущуванні, почни із м'якого відлущування, перш ніж використовувати хімічні скраби, які мають властивість проникати глибоко в шкіру та творити магію. Не потрібно бути надто агресивним з відлущуванням. Додавай цей крок до твоєї процедури догляду за шкірою один або два рази на тиждень.



Раз або двічі на тиждень слід скрабувати шкіру / Фото wayhomestudio

4. Не цурайся сироваток

Тепер, коли ти визначився з основою догляду за шкірою, якщо є щось конкретне, що ти хочеш змінити у своїй шкірі, вір, що сироватка тобі допоможе. Якщо ти думаєш, що сироватки зіпсують твою жирну шкіру або після них ти виглядатимеш, наче щойно прийшов після тренування, тоді ми раді розвіяти цей міф.

Думай про сироватки як про чарівне зілля, яке усуває такі проблеми, як зморшки, вугри чи втрата еластичності. Вітамін С і ретинол – найбільш часто використовуються у сироватках, спеціально призначених для освітлення шкіри та надання їй молодого сяйва.

5. Ніколи не пропускай крем для захисту від сонця

SPF є одним із найбільш ігнорованих кроків у чоловічому догляді. Захист твоєї шкіри від шкідливих речовин і сонця має вирішальне значення для чудового кольору обличчя. Навіть Росомаха, він же Х'ю Джекман, у нещодавній публікації в інстаграмі поділився, що у нього може бути базаліома, найпоширеніший тип раку шкіри. Він сказав: "Пропуск хоча б одного дня крему для захисту від сонця у вашому повсякденному житті навряд чи завдасть значної шкоди шкірі. Однак якщо втрачати його щодня, ви збільшите ризик розвитку раку шкіри".



Не забувай наносити креми для захисту від сонця / Фото freepik

Знайди нежирний і нанеси його на обличчя двома пальцями після зволожувального крему за 30 хвилин до виходу на сонце. Якщо ти думаєш, що збираєшся просто провести весь день у приміщенні, і можеш пропустити цей крок, то нагадаємо тобі, що синє світло, яке випромінює твій екран, також може пошкодити шкіру.

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Як би втомливо це не звучало, тобі доведеться повторно наносити його кожні три години. Особливо якщо ти перебуваєш на вулиці більшу частину дня. У цьому випадку допоможе спрей.

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