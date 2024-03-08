Постав собі ці 5 питань, щоб досягнути успіху у житті

Мільйони людей по всьому світу шукають ключі, які допоможуть їм досягти успіху в житті, стати більш успішними, досягти своїх цілей і бути максимально щасливими.

Але іноді всі відповіді шукають не там, де потрібно, і це робить процес трохи повільнішим і складнішим. Існує багато речей, які можуть допомогти тобі досягти своїх цілей, бути більш продуктивним та організованим, знаходити кращі рішення для своїх проблем або мати прокачаний мозок. Але важливо почати з розуміння того, чого ти насправді хочеш досягти і якого успіху ти дійсно прагнеш.

Варте уваги Чай, який сподобається твоїм друзям: як приготувати зігріваючий коктейль Berry Ceremony

Це починається з самопізнання, кращого розуміння себе і чіткого усвідомлення того, чого ми прагнемо і що ми готові зробити, щоб досягти цього.

Джон Кім LMFT, автор книги "Гнівний терапевт", пояснює в Psychology Today, що всього цього можна досягти, якщо ми готові ставити собі правильні запитання і бути чесними з відповідями. Саме так ми можемо зрозуміти свої страхи, перешкоди, сильні сторони і потреби, а також те, як використовувати їх як тригери для досягнення успіху.

Постановка правильних запитань "може призвести до більшого самоприйняття і більш повноцінного життя", – пише експерт.

Ставлячи запитання, ми кидаємо виклик нашим існуючим переконанням і припущенням. Ми стаємо більш допитливими і відкритими, готовими досліджувати різні перспективи і можливості. Таке мислення, сповнене допитливості та відкритості, має важливе значення для особистісного зростання, оскільки спонукає нас вийти із зони комфорту та прийняти новий досвід,

– зазначає Кім.

5 питань, які слід поставити собі і чесно дати відповіді

Ґрунтуючись на цьому та на своєму досвіді, набутому протягом багатьох років, Кім пропонує 5 запитань, які можуть суттєво змінити наше життя та допомогти нам отримати багато інсайтів, які посприяють зросту як в особистому, так і в професійному плані.

Які мої страхи і як вони мене стримують?

Це питання допоможе тобі зрозуміти, як твої страхи впливають на твої дії та рішення, звідки вони беруться і що ти можеш зробити, щоб вони перестали бути перешкодою на твоєму шляху.



Важливо знати страхи, які стримують тебе у розвитку / Фото freepik

Які мої потреби і як я їх задовольняю?

Це питання допоможе тобі зрозуміти, що ти вважаєш своїми життєвими потребами, що не підлягає обговоренню і є пріоритетним, і що ти можеш зробити, щоб їх задовольнити.

Яка моя правда і чи живу я автентично?

Йдеться про розуміння твоїх переконань, ідеологій, речей, які є важливими для тебе, твоєї позиції щодо життя і роботи, а також про те, як твоє життя поважає ці істини і тримає їх у своїй основі.

Як перетинаються мої страхи, потреби та істина?

Коли ти знаєш свої потреби, страхи та істини і починаєш розуміти, як ці три складові взаємодіють, Кім пояснює, що ти можеш зрозуміти, над якими сферами свого життя тобі потрібно працювати, розвиватися і рости.



Слід поміркувати, над якими сферами тобі варто попрацювати / Фото gpointstudio

Які кроки я можу зробити, щоб подолати свої страхи, задовольнити свої потреби і жити своєю правдою?

Після того, як ти зрозумів, що тебе стримує, чого ти потребуєш, що тобою рухає і мотивує, тобі потрібно подумати про те, що ти можеш зробити, щоб розв'язувати всі ці питання, попрацювати над подоланням своїх страхів, задовольнити свої потреби і жити згідно зі своїми найважливішими переконаннями, принципами та ідеями.

Читай також Як зробити своїх колег друзями: допоможуть поради експертів з Гарварда

Зрозумівши все це, ти також зможеш дізнатися, що тобі потрібно зробити, щоб мати більш успішне життя в усіх планах, навчитися ухвалювати кращі рішення або навіть краще ставитися до інших людей. Тому що, коли ти добре знаєш себе, ти можеш краще піклуватися про себе, чіткіше розуміти, що для тебе важливо і що ти можеш зробити, щоб досягти своїх цілей.