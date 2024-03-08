Задай себе эти 5 вопросов, чтобы достичь успеха в жизни

Миллионы людей по всему миру ищут ключи, которые помогут им добиться успеха в жизни, стать более успешными, достичь своих целей и быть максимально счастливыми.

Но иногда все ответы ищут не там, где нужно, и это делает процесс немного медленнее и сложнее. Существует много вещей, которые могут помочь тебе достичь своих целей, быть более продуктивным и организованным, находить лучшие решения для своих проблем или иметь прокачанный мозг. Но важно начать с понимания того, чего ты на самом деле хочешь достичь и какого успеха ты действительно хочешь.

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Это начинается с самопознания, лучшего понимания себя и четкого осознания того, чего мы хотим и что мы готовы сделать, чтобы достичь этого.

Джон Ким LMFT, автор книги "Гневный терапевт", объясняет в Psychology Today, что всего этого можно достичь, если мы готовы задавать себе правильные вопросы и быть честными с ответами. Именно так мы можем понять свои страхи, препятствия, сильные стороны и потребности, а также то, как использовать их как триггеры для достижения успеха.

Постановка правильных вопросов "может привести к большему самопринятию и более полноценной жизни", – пишет эксперт.

Задавая вопросы, мы бросаем вызов нашим существующим убеждениям и предположениям. Мы становимся более любознательными и открытыми, готовыми исследовать разные перспективы и возможности. Такое мышление, полное любознательности и открытости, имеет важное значение для личностного роста, поскольку побуждает нас выйти из зоны комфорта и принять новый опыт,

– отмечает Ким.

5 вопросов, которые следует задать себе и честно дать ответы

Основываясь на этом и на своем опыте, приобретенном в течение многих лет, Ким предлагает 5 вопросов, которые могут существенно изменить нашу жизнь и помочь нам получить много инсайтов, которые поспособствуют росту как в личном, так и в профессиональном плане.

Какие мои страхи и как они меня сдерживают?

Этот вопрос поможет тебе понять, как твои страхи влияют на твои действия и решения, откуда они берутся и что ты можешь сделать, чтобы они перестали быть препятствием на твоем пути.



Важно знать страхи, которые сдерживают тебя в развитии / Фото freepik

Какие мои потребности и как я их удовлетворяю?

Этот вопрос поможет тебе понять, что ты считаешь своими жизненными потребностями, что не подлежит обсуждению и является приоритетным, и что ты можешь сделать, чтобы их удовлетворить.

Какова моя правда и живу ли я аутентично?

Речь идет о понимании твоих убеждений, идеологий, вещей, которые важны для тебя, твоей позиции относительно жизни и работы, а также о том, как твоя жизнь уважает эти истины и держит их в своей основе.

Как пересекаются мои страхи, потребности и истина?

Когда ты знаешь свои потребности, страхи и истины и начинаешь понимать, как эти три составляющие взаимодействуют, Ким объясняет, что ты можешь понять, над какими сферами своей жизни тебе нужно работать, развиваться и расти.



Следует подумать, над какими сферами тебе стоит поработать / Фото gpointstudio

Какие шаги я могу сделать, чтобы преодолеть свои страхи, удовлетворить свои потребности и жить своей правдой?

После того, как ты понял, что тебя сдерживает, в чем ты нуждаешься, что тобой движет и мотивирует, тебе нужно подумать о том, что ты можешь сделать, чтобы решить все эти вопросы, поработать над преодолением своих страхов, удовлетворить свои потребности и жить согласно своим важнейшим убеждениям, принципам и идеям.

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Поняв все это, ты также сможешь узнать, что тебе нужно сделать, чтобы иметь более успешную жизнь во всех планах, научиться принимать лучшие решения или даже лучше относиться к другим людям. Потому что, когда ты хорошо знаешь себя, ты можешь лучше заботиться о себе, четче понимать, что для тебя важно и что ты можешь сделать, чтобы достичь своих целей.