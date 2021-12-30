Як дотримуватися новорічних обіцянок: поради для кожного чоловіка

До нового, 2022 року залишаються лічені години, а це означає, що пора давати собі обіцянки. Ми ж розповімо, як не лише розкидуватися словами, а й дотримуватися обіцяного!

Усі ми знаємо, що у новому році кожен буквально засипає себе грандіозними планами. Але існує тенденція, що втілюється у життя лише мала частина з них. На щастя, усе можна виправити. До твоєї уваги кілька хитрощів, які допоможуть дотримуватися обіцянок, які ти дав собі у новорічну ніч.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

1. Почни з маленьких цілей

Не думай масштабно з самого початку. Роби маленькі кроки й ухвалюй рішення, які допоможуть досягати бажаних цілей. Завжди круто мріяти про щось масштабне, але у тебе також мають бути можливості мрію втілити у життя.

Тож ми б рекомендували спочатку братися за щось, що ти дійсно можеш влаштувати собі у 2022 році. Наприклад, відкрити кілька нових країн. На щастя, лоукостери влаштовують безліч розпродажів, які дозволяють за смішні гроші купити квитки.



Відкрий у новому році кілька нових країн / Фото Philipp Kämmerer

2. Твої цілі мають бути зосереджені на тобі

Тобі потрібно формувати свої рішення так, щоб вони стосувалися тебе. Думай про те, як ти удосконалюватимешся та ростимеш. А от від того, що про тебе подумають інші, варто відмовитися раз і назавжди. Нехай твоя ціль допомагатиме тобі ставати кращою версією себе вчорашнього.

Тож, якщо ти давно мріяв позбутися зайвої ваги, то пора це нарешті зробити. Так ти полюбиш своє тіло ще більше, а разом з тобою – інші.

3. Слідкуй за своїм прогресом

Не стався до поставлених цілей надто легковажно. Надзвичайно важливо відслідковувати прогрес. Це допоможе тобі відчути мотивацію, а також докласти зусиль для досягнення бажаних результатів. У будь-якому випадку, якщо ти не бачиш прогресу, це може демотивувати тебе.

Тож ми рекомендуємо не зосереджуватися лише на точках А і В. У цьому випадку варто звернути увагу й на проміжні зупинки, адже вони впливатимуть на те, чи продовжиш ти свій шлях узагалі.



Тобі варто відслідковувати свої цілі / Фото Scott Graham

4. Шукай когось зі схожими цілями

Хочеш нарешті почати ходити в зал, тоді варто заручитися підтримкою такої ж людини. Це дозволить вам бути відповідальними не лише перед собою, а й один перед одним. Ба більше, можна влаштовувати своєрідне змагання. Ми знаємо, що це дозволяє пришвидшити прогрес.

Головне – знайти надійну людину, яка посеред шляху не зникне з радарів. Ба більше, ця людина повинна бути не менш мотивованою, ніж ти сам.

5. Не забувай нагороджувати себе

Не свари себе занадто сильно, якщо не можеш досягнути того, чого хочеш. У цьому випадку бажано сповільнитися, медитувати, а також приділити час собі. Пам'ятай, що тобі потрібно трохи ресурсу, щоб відновитися та знайти натхнення для продовження.

А ще не забувай винагороджувати себе. Почав ходити до спортзалу раз на тиждень – ти уже молодець. Тож варто потішити себе чимось, що дозволить захотіти не зупинятися на досягнутому. Усе просто!



Не забувай винагороджувати себе / Фото NordWood Themes

Це цікаво Як навчитися заощаджувати у новому році: 5 порад для кожного

Дотримуватися обіцянок, які ти дав собі у новорічну ніч, – не така уже й складна задача. Головне – не вимагати від себе неможливого. А ще не варто забувати про те, що у тебе має бути відмінна група підтримки. Друзі та рідні не дозволять здаватися та відмовлятися від поставлених перед собою цілей!