Все мы знаем, что в наступившем году каждый буквально засыпает себя грандиозными планами. Но существует тенденция, что воплощается в жизнь лишь малая часть из них. К счастью, все поправимо. К твоему вниманию несколько уловок, которые помогут придерживаться обещаний, какие ты дал себе в новогоднюю ночь.

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1. Начни с маленьких целей

Не думай масштабно с самого начала. Делай маленькие шаги и принимай решения, которые помогут добиваться желаемых целей. Всегда круто мечтать о чем-нибудь масштабном, но у тебя тоже должны быть возможности мечту воплотить в жизнь.

Поэтому мы рекомендовали бы сначала браться за что-то, что ты действительно можешь устроить себе в 2022 году. К примеру, открыть несколько новых стран. К счастью, лоукостеры устраивают множество распродаж, позволяющих за смешные деньги купить билеты.



Открой в новом году несколько новых стран / Фото Philipp Kämmerer

2. Твои цели должны быть сосредоточены на тебе

Тебе нужно формировать свои решения так, чтобы они касались тебя. Думай о том, как ты будешь совершенствоваться и расти. А вот от того, что о тебе подумают другие, стоит отказаться раз и навсегда. Пусть твоя цель будет помогать тебе становиться лучшей версией себя вчерашнего.

Итак, если ты давно мечтал избавиться от лишнего веса, то пора это наконец-то сделать. Так ты полюбишь свое тело еще больше, а вместе с тобой – другие.

3. Следи за своим прогрессом

Не относись к поставленным целям слишком легкомысленно. Очень важно отслеживать прогресс. Это поможет тебе почувствовать мотивацию, а также приложить усилия для достижения желаемых результатов. В любом случае, если ты не видишь прогресса, это может тебя демотивировать.

Поэтому мы рекомендуем не сосредотачиваться только на точках А и В. В этом случае следует обратить внимание и на промежуточные остановки, ведь они будут влиять на то, продолжишь ли ты свой путь вообще.



Тебе следует отслеживать свои цели / Фото Scott Graham

4. Ищи кого-то с похожими целями

Хочешь наконец-то начать ходить в зал, тогда стоит заручиться поддержкой такого же человека. Это позволит вам быть ответственными не только перед собой, но и друг перед другом. Более того, можно устраивать своеобразное соревнование. Мы знаем, что это позволяет ускорить прогресс.

Главное – найти надежного человека, который посреди пути не исчезнет с радаров. Более того, этот человек должен быть не менее мотивированным, чем ты сам.

5. Не забывай награждать себя

Не ругай себя слишком сильно, если не можешь добиться того, чего хочешь. В этом случае лучше замедлиться, медитировать, а также уделить время себе. Помни, что нужно немного ресурса, чтобы восстановиться и найти вдохновение для продолжения.

А еще не забывай вознаграждать себя. Начал ходить в спортзал раз в неделю – ты уже молодец. Поэтому стоит порадовать себя чем-нибудь, что позволит захотеть не останавливаться на достигнутом. Всё просто!



Не забывай вознаграждать себя / Фото NordWood Themes

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Соблюдать обещания, которые ты дал себе в новогоднюю ночь, – не такая уж сложная задача. Главное – не требовать от себя невозможного. А еще не стоит забывать, что у тебя должна быть отличная группа поддержки. Друзья и родные не позволят сдаваться и отказываться от поставленных целей!