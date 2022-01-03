Як освідчитися дівчині в коханні: кілька дієвих способів

Нарешті ти зустрів свою половинку, але сказати заповітні слова все не наважуєшся. А дівчина увесь час перебуває в очікуванні та сумнівах. Без слова "люблю" вона не настільки серйозно сприймає ваші стосунки. Тому й потрібне зізнання, адже це дозволить вам будувати плани на спільне життя.

Але як освідчитися в коханні без шаблонів, щоб цей крок запам'ятався на все життя? Це може виявитися важким завданням із багатьох причин, наприклад, через страх відмови. Але завжди варто спробувати, щоб потім не шкодувати. А ми допоможемо в цьому дієвими порадами.

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Як підготуватися до зізнання в коханні

Перед тим як зізнаватися дівчині в коханні, дай собі відповідь на такі питання:

Навіщо я це роблю?

Якої реакції я очікую?

Чи я готовий до того, що мені відмовлять?

Чи добре знаю риси коханої?

Чесні відповіді допоможуть розібратися в собі: симпатія це чи справжня любов. Якщо ти переконався, що хочеш із цією дівчиною провести все життя, то слід подумати, як їй про це повідомити. Для початку радимо підготуватися до цієї події. Для цього:

Обери місце і час . Це можна зробити в місячну ніч, на світанку, на даху будинку та навіть на березі моря. Варіантів дуже багато. Головне, щоб ви були одні. І відклади освідчення, якщо бачиш, що твоя дівчина перебуває не в доброму гуморі або погано себе почуває.

. Це можна зробити в місячну ніч, на світанку, на даху будинку та навіть на березі моря. Варіантів дуже багато. Головне, щоб ви були одні. І відклади освідчення, якщо бачиш, що твоя дівчина перебуває не в доброму гуморі або погано себе почуває. Порепетируй . Для цього можна залучити батьків, брата чи сестру або друзів. З їхньою допомогою ти зможеш подолати сором'язливість, вони підкажуть, що не потрібно говорити у зізнанні.

. Для цього можна залучити батьків, брата чи сестру або друзів. З їхньою допомогою ти зможеш подолати сором'язливість, вони підкажуть, що не потрібно говорити у зізнанні. Обміркуй будь-який результат подій. Будь готовий, що дівчина може не відповісти взаємністю. Якщо ти готовий з гідністю прийняти відмову – вперед!

Як зізнатися у своїх почуттях

Надивившись фільмів, виникає думка, що зізнання необхідно робити в дорогому ресторані й при цьому обов'язково підготувати не менш коштовний подарунок. Але це не так. Ось кілька варіантів, як це зробити, не вдаючись до шаблонних дій:

Обирай романтичне місце. Якщо твоя дівчина любить подорожі, запропонуй їй поїхати до місця, де вона хотіла б побувати. Можна вирушити на море чи в похід. А можна просто влаштувати пікнік на двох, приготувати романтичну вечерю при свічках.

Запропонуй їй поїхати до місця, де вона хотіла б побувати / Фото Unsplash

Прояви свої творчі здібності, враховуючи її вподобання. Наприклад, ви пішли на концерт її улюбленої групи. Відлучися на хвилинку і домовся з музикантами, що вони допоможуть тобі зі сцени зізнатися у коханні. А можна написати їй казку або листівку і відправити звичайною поштою.

Однак така особлива фраза "я люблю тебе!" може не справити бажаного ефекту, адже вона не розкриває повною мірою твої почуття та емоції. Ми дібрали романтичні освідчення в коханні, які нікого не залишать байдужим.

Обирай найвідповідніший варіант у вашій ситуації:

Ти для мене стала найріднішою і коханою. Коли ми довго не бачимося, все навколо втрачає свої фарби. А поруч з тобою я – найщасливіша людина. Я люблю тебе усім серцем!

У моїх планах зробити тебе найщасливішою жінкою на планеті. Я тебе люблю! І хочу оточити тебе ніжністю, ласкою та турботою.

Мила, без тебе я не знав, що таке любов. Ти наповнила моє життя сенсом, стала промінцем світла в цьому світі. Я шалено люблю тебе!

Коли ти зі мною, у мене виростають крила, і я готовий на багато що. Мені пощастило зустріти тебе. Я хочу, щоб весь світ знав, як сильно кохаю я тебе!

Кохана! Ти дивовижна і загадкова. У мене тільки одне бажання – бути завжди поруч із тобою і з кожною миттю відкривати все нові та нові сторінки твоєї книги. Я дуже тебе люблю!

У нас із тобою одне загальне серце, ти – моя половинка! Сподіваюся, що і я для тебе також. Я шалено тебе люблю! Якщо ти підеш, моє серце перестане битися, адже половина його помре.

Мені важко уявити, як би склалося моє життя без тебе, та й не хочу цього знати. Зараз кожен день мій наповнений щастям. Я люблю тебе!

Ти мені замінила цілий світ! Ти надаєш мені сили для досягнення нових вершин. Я люблю тебе всім серцем і хочу бути поруч завжди, що б не трапилося!

Коли тебе немає поруч, я не можу нічого робити. Всі мої думки зайняті тільки тобою. Кожну хвилину мені хочеться притиснути тебе до грудей, доторкнутися до твоїх губ. Ти мені потрібна як повітря! Я дуже сильно тебе люблю!

Я готовий подарувати тобі зорі та світанок, а ніжний подих вітру нашепче у твоє вушко: "Люблю! Люблю! Люблю!"

Якщо тобі дуже важко зізнатися у коханні дівчині, дивлячись в очі, можеш скористатися повідомленнями. З їхньою допомогою також можна висловити найніжніші почуття та свою любов. Однак пам'ятай, що повідомлення повинні бути короткими, зворушливими та милими. Вони повинні не тільки викликати усмішку, але і змусити сильніше битися серце коханої. Ось кілька варіантів:

Поруч із тобою я найщасливіший! Кохаю!

Любов до тебе заповнила мене!

Час зупиняється, коли тебе немає поруч і швидкоплинний із тобою, любов моя!

Ти – мій головний джекпот у цьому житті. Шалено люблю тебе!

Знай! Я буду любити тебе завжди!

Хочу зізнатися тобі у своїй любові, ти – найкраще, що є у мене!

Я ніяковію перед тобою і забуваю усі слова, але знай, моя любов до тебе – безмежна!

Я тебе люблю, і нехай час зупиниться, і світ буде належати тільки нам!

Який я щасливий, що можу прошепотіти тобі: "Люблю!"

Віршем можна висловити всю гамму почуттів / Фото Unsplash

Зізнання у віршах

Віршем ти зможеш висловити всю гамму почуттів. Якщо сам не можеш написати зізнання у віршованій формі, знайди у класиків або в інтернеті та просто вивчи напам'ять. Ось кілька таких віршів:

Чому захід красивий?

Чому твій погляд грайливий?

Що ти ховаєш від мене?

Знай, що я – люблю тебе!

***

Моя улюблена,

тобі цей вірш, я присвячую,

І як сказати тобі, що я…

Тебе кохаю, не знаю…

***

Я так люблю тебе шалено.

Готовий бути поруч все життя.

Я обігрію, зацілую,

Тобою буду дорожити я.

***

Я в любові зізнаватися не втомлюсь,

Моє серце повністю в полоні,

Хочеш, на коліна перед усіма стану

І на весь світ про любов я прокричу.

***

Люблю! Хочу, щоб ти про це знала,

Тепер сама долю мою верши,

Але я, боячись, очікую не фіналу,

А кульмінації любові, її вершин.

Як подолати сором'язливість під час освідчення

Отже, ти впевнений у своєму виборі та вирішив освідчитись. І перше, з чим зіткнешся – зі своєю сором'язливістю. Цього не потрібно боятися, адже кожна людина відчуває невпевненість перед невідомістю, особливо, якщо це стосується почуттів. Спрацьовує інстинкт самозбереження. Адже думки бувають різні, наприклад, що з тебе можуть просто посміятися. Ось тут і проявляється нерішучість.

Щоб побороти боязкість, для початку знайди причину цього стану. Якщо все через те, що у кінцевому результаті, то, швидше за все, ти до такої розмови не готовий. Радимо ще раз провести аналіз своїх почуттів до дівчини, оцінити спільне з нею життя. Якщо ти дійшов висновку, що це саме та дівчина, залиш сором'язливість позаду. Тобі обов'язково потрібно зробити крок назустріч долі.

Не можна підкуповувати любов дівчини дорогими подарунками / Фото Unsplash

Також невпевненість може бути результатом заниженої самооцінки. Тому згадай свої найсильніші сторони. Адже зацікавити дівчину можна не тільки зовнішнім виглядом і товстим гаманцем. Головне – бути собою, а не підлаштовуватися під неї.

залиш повідомлення, зробивши напис на асфальті;

відправ записку, прикріплену до букета квітів, через кур'єра;

замов банер із зізнанням та її фотографією.

Якщо і це не допомогло, то закрий очі та подумай, як може змінитися життя з появою коханої. Адже боязкість не варта того, щоб твоє бажання стати коханим і щасливим не здійснилося. Якщо все ж не вистачає сміливості зізнатися у коханні під час особистої зустрічі,

Все залежить від твоєї фантазії.

Також можна скористатися такими способами:

Зворотний відлік. В цьому випадку ти ставиш перед собою завдання і короткий час на його реалізацію. Наприклад, можеш подумки сказати: "Як тільки я порахую від семи до одного, буду діяти". Як тільки прорахована про себе цифра 1, зроби крок назустріч, у такий спосіб відрізаючи шлях до відступу. Третя особа. Якщо не вистачає сміливості сказати: "я тебе люблю!" можна замінити на "він тебе кохає". При цьому розповісти наче про друга, якому вона подобається. Після того як хвилювання згаснуть, зізнайся, що друг – це ти. Альтернативи. Написати зізнання набагато простіше, ніж вимовити вголос: склади кросворд, де ключова фраза – любов; до кожної цукерки у коробці прикріпи записку з ніжними словами; під час гри на руці виведи напис фарбами; напиши на запітнілому склі тощо.

Не освідчуйся на першому ж побаченні / Фото Unsplash

Яких помилок слід уникати

Багато хлопців роблять помилки, коли зізнаються в коханні публічно, але при цьому вони не впевнені, що дівчина готова це почути. Також не слід робити дурні вчинки, наприклад, стрибати в воду зі словами: "Я тебе люблю". Крім незручностей, дівчина нічого не зазнає.

Не можна підкуповувати дівчину дорогими подарунками. Якщо ти даруєш презенти на кожному побаченні, почуття швидко зійдуть нанівець.

Ще одна помилка, якої припускаються багато молодих людей, – маніпуляція почуттям провини. Мовляв, якщо ти мене не любиш, то я вже ніколи не буду щасливий, у мене зіпсується усе життя тощо.

Ні в якому разі не можна освідчуватися на першому ж побаченні. Це велика помилка. У дівчини створюється враження, що ти ненадійна людина та розкидуєшся словами.

Деякі хлопці для хоробрості перед освідченням випивають алкоголь. У кращому випадку тебе вислухають, але серйозно не поставляться, а стосунки зіпсуються.

Освідчуючись через соціальні мережі, ти також можеш все зіпсувати. У таких повідомленнях не видно твоїх емоцій, і може виникнути ситуація, коли ти вкладаєш у слова певний сенс, а дівчина зрозуміє це по-іншому.

Деякі хлопці зізнаються в коханні, бо відчувають, що повинні це зробити. Це неправильно. Ти обманюєш не тільки себе, але і її. У разі якщо ти вже раз отримав відмову – не нав'язуйся. Займися пошуком дівчини, яка зможе подарувати тобі свою любов.

Сподіваємося, що завдяки нашим порадам ти зможеш побудувати міцні стосунки. Успіхів!